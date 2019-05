Que no olviden lo que pueden cambiar

Con una fuerte presencia de partidos europeístas España gana presencia en Europa. El Parlamento elegido responde a la complejidad de los países, pero con un avance significativo de los nacionalistas; sin embargo, no es una tarea tan difícil como pudiera parecer que esa institución, o maquinaria, funcione y trabaje. En torno a ello podemos pensar al menos en tres cosas. La primera, que un parlamento que responde a intereses y partidos tan diversos, con sus compromisos nacionales, tiene un complicado papel legislando igual para países distintos, pero se complementa con las decisiones más ágiles de la Comisión Europea, y sobre todo con que los jefes de estado y de gobierno se reúnen, llegan a acuerdos, o por lo menos discuten los problemas sin violencias. La Comunidad nació con el objetivo modesto de compartir y gestionar el carbón y el acero, pensando que al no controlarlos ningún país, se hacía imposible la guerra; con el tiempo hemos llegado a la difícil Unión actual, lo que es un progreso extraordinario, pero aunque no es necesaria ni conveniente la homogeneidad, mucho menos las nostalgias nacionalistas y política de vetos con que algunos acuden a Europa, y habría que avanzar en consensos más que en decisiones unánimes.

La segunda idea es que tenemos instituciones no democráticas poderosísimas, la que más el Banco Central Europeo, con una moneda única, sólida y estable, y capacidad para comprar la deuda pública y hacer que apenas se paguen intereses por ella. Ningún país por su cuenta tiene ese poder, ni siquiera control sobre su política fiscal, pues un desajuste que parezca que se sale de lo acordado lleva como consecuencia una elevación del tipo de interés a pagar, como le pasa a Italia. Una tercera cuestión es la necesidad de llegar a acuerdos para hacer frente a las amenazas externas; China como "rival sistémico" y poco transparente en su conducta; Estados Unidos, que ya no es un aliado y provoca conflictos impredecibles; Rusia, que -salvo con Ucrania- no suele iniciar los conflictos, pero los aprovecha todos. Y las internas, la principal Gran Bretaña, junto con políticos que parece que no saben hacer otras cosa que estar a la contra; para neutralizarlos, el centroderecha, liberales, socialdemocracia, verdes, e izquierda deberían evitar reproducir su retórica y prejuicios y el peligro de pactar o apoyarse en ellos -ya sea en Europa o dentro de sus países-, pero también ser capaces de responder a retos externos que van de la inmigración a la tecnología, y construir una Europa próspera y justa.

No hay que pensar nostálgicamente en "el mundo de ayer", a la manera de Stefan Zweig, ni, como dice el humanista Miguel Ángel Vega Cernuda, en esa Europa complaciente, reflejada en la música de El Murciélago de Johann Strauss, con el verso: "feliz es quien olvida lo que no se puede cambiar". Europa ha pasado por épocas magníficas y bellas, pero también terribles, por eso es responsabilidad de los nuevos parlamentarios no perder el tiempo en discusiones vanas, y centrar bien lo que puede servir para fortalecer a Europa y sus naciones, abriéndose a la riqueza que proporciona entrar en pactos amplios, más que encerrarse en la miseria de mantenerse mediante la confrontación.