El otro día me estuvieron explicando durante un rato la fase nueva en la que vamos a entrar, cuando se acabe la tres, y que se llama "nueva normalidad", que tiene nombre de esas iglesias raras que ahora tanto se forman, cuando menos lo esperas. Pues eso, que me lo estuvieron explicando y puse tela de atención, porque esa ya es una fase como muy larga, como de un tiempo muy tiempo, ya saben ustedes.

Yo, lo reconozco, y no me duelen prendas al hacerlo, aunque nunca haya entendido esa expresión, qué prendas, ni que las camisas dolieran, vaya frase más rara, pero sigo que me lío. Lo reconozco, eso que llamamos ahora vieja normalidad, y que fue hasta mediados de marzo, así que de vieja no tiene nada, que si fuera un bebé estaría todavía con el biberón, me gustaba mucho, sí, pero mucho, mucho. Y es que a mí me gustaba mucho como vivíamos, las cosas que hacíamos, como nos comportábamos. Comprendo que eso ahora es peligroso, y yo soy el primero en tener cuidado, de verdad, pero a mí los apretones y los achuchones con los amigos me encantan, lo mismo que me gustan las bullas de la Feria, de la Semana Santa, de los Patios y todo lo que sea estar rodeado de gente y hasta de mucha gente. Que yo nunca me he quejado de eso, nunca.

Y es que la verdad es que nosotros nunca hemos sido mucho de distancia social y esas cosas que tanto se hablan ahora, y además se hablan tanto que parece que llevan doscientos años y que van a durar otros doscientos. Sinceramente, espero que no, lo digo completamente en serio, que a mí me gustaba mucho lo de antes y esto, que sí, que hace el apaño, pero que ojalá sea temporal, para un tiempecito, y poco más.

Porque el otro día, el que me explicó lo de la "nueva normalidad" me vino a decir que es igual que la vieja, pero con más precauciones, y yo no estoy de acuerdo con eso, la verdad, que esto tiene más de tostón. Que tengo ya las manos gastadas de lavármelas con la cosa esa, escocido el bigote de lo que sudo con la mascarilla, que nadie ha pensado en nuestras temperatura y harto, hartísimo, de ir dándome codazos con la gente, que es la cosa más ridícula que he visto en mi vida. Y estoy harto de no poder menearme en una buena bulla, con mis amigos.

Que sí, que es un desahogo lo que estoy haciendo, por supuesto, y que voy a ser el primero en ser responsable, de acuerdo, pero que como se estaba antes, ni comparación. En fin, les dejo, y hasta la semana que viene, que ya estamos en otra fase. Y también lo celebraremos, claro que sí, que mientras sea avanzar, vamos bien.