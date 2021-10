De lujo, así nos lo pasamos, y no estoy exagerando, en El Arenal el otro día, y eso que algunos iban la mar de desconfiados, pero luego se tuvieron que callar y hasta reconocer que lo pasaron en grande. Que la sierra es más bonita, pues claro que sí, y que es lo tradicional, por supuesto, y ojalá el año que viene lo podamos hacer, pero que habiendo perol con los amigos por San Rafael da igual dónde se haga, y esa es otra gran verdad, pero como un templo.

Y así fue, que lo pasamos en grande, que además había un ambiente y una temperatura de gusto, y eso que al mediodía hizo calor, pero una cosa llevable, que no es como en julio, ni mucho menos, tampoco vayamos a exagerar. La verdad es que fue el pasado un domingo de puro lujo, por ser San Rafael, por la temperatura, por los peroles, por los amigos que nos juntamos, pero también porque nuestra Córdoba bendita estaba de bote en bote, por eso de Flora y Los Patios, que era como siempre, como si no hubiera pasado nada y esa es una alegría de las muy grandes, que ya nos merecíamos estar y sentirnos así, eso es así. Volviendo a nuestro perol, lo hicimos de magro y su poquito de pollo, y la verdad es que nos salió de chuparse los dedos, que mi hermana se ocupó del sofrito y es que tiene una mano que no se pueden imaginar, todo lo que guisa le sale de maravilla, mejor que en el mejor restaurante. Pero es que habíamos acabado de comer, cuando Soraya dio la sorpresa con la masa de churros que traía preparados para merendar. Vaya cosa rica y vaya lote que nos pegamos, que ahí ya es cuando me entregué.

Luego por la noche, mejor no hablar, que yo creo que me comí medio kilo de bicarbonato, pero que no me quejo, ni mucho menos, que lo doy por bueno y que hoy mismo lo repetiría, que a veces es lo que toca por pasarlo tan bien, pero que no pasa nada, se toma un poco de bicarbonato y asunto solucionado. Y claro, ahora tocan las gachas, que vienen los santos, porque en casa de mi hermana, ni tampoco mis amigos, nos disfrazamos, que esa es una cosa muy nueva, pero gachas claro que se hacen, con sus tostones de pan frito, con su ajonjolí, con su miel y con sus nueces, faltaría más, que es de las cosas más ricas que he comido en mi vida. En fin, que las celebraciones moviendo la mandíbula son las mejores, que me encanta que los días señalados tengan sus propios platos, que yo creo que se disfrutan más. Que por disfrutar, aunque sea mucho, nadie sufre nada malo, todo lo contrario.