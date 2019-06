Me he prometido este año no tomármelo mal y llevarlo de la mejor manera, que ya no soy un chiquillo y tengo que saber llevar las cosas, que porque se haya acabado mayo y haya empezado junio no pasa nada, que no es el fin del mundo ni nada por el estilo, de cosas muchísimo peores hemos salido y tan panchos. Pues ya lo he dicho, y en parte me he quedado descansando, es la verdad.

Hombre, una poquita de pena sí tengo, y hasta mucha si me pongo a contar los días que faltan para que sea mayo otra vez, eso no lo voy a esconder, que una cosa no quita la otra. Lo que sí es verdad, y eso me lo ha hecho ver Soraya, es que no hay que montar ningún espectáculo y aceptar las cosas como son, que tampoco son tan malas, la verdad, que a veces me paso de exagerado. Todavía nos queda la noche del Flamenco, que es la semana que viene si no me falla la memoria, y vaya la que hay montada con la chica esta que canta tan raro, pero que es muy guapa o a mí me lo parece, Rosalía se llama. Al final se han llevado el concierto a la plaza de toros y por lo visto hay que entrar con invitación, que ya nos dirán cómo poder conseguirlas. Yo tengo ganas de verla, para qué les voy a decir lo contrario, que me llama la atención está chica, que esas cosas modernas que hace tienen su cosa, me parece a mí, y eso que yo no entiendo nada de nada y hasta algo menos, pero bueno, a lo mejor la cosa no es de entender, si no de que te guste o no y ya está. Que pudiera ser.

Y después de la noche del Flamenco, que en Córdoba se lía la mundial, vienen los cines de verano, que a mí me siguen volviendo loco, pocas cosas me gustan más. Comerme un bocadillo con un botellín fresquito, mientras veo una peli buena y huelo a jazmines y a dama de noche, qué gustazo más grande, pero grande de los buenos. Se me hace la boca agua solo de pensarlo, de verdad, qué cosa. Pues eso, que yo solo me estoy animando, que por eso que no quede. Los que nos animaron el otro día fueron los del Córdoba de fútbol sala, porque de los otros mejor no hablar. A Primera que han subido, a base de trabajo y de sudar la camiseta y sin dinero de por medio, que eso ya tiene más mérito todavía. En fin, que esperemos se mantengan y se llene el poli todas las semanas, que eso es lo que hace falta. Afición, cantera y creérselo, y dedicarse y mirar a los ojos de la gente. Ya saben ustedes lo que quiero decir.