La lectura definitiva de julio de la inflación general en la Eurozona publicada por Eurostat ha confirmado su moderación a un 5,3% interanual, 0,2 pp por debajo de la del mes anterior, situándose en su nivel más bajo desde el inicio guerra en Ucrania en febrero de 2022.

Una evolución a la baja del IPC general que ha sido dispar por componentes, disminuyendo los precios de la energía 0,5 pp a un -6,1% interanual (vs. -5,6% anterior), mientras que los de bienes industriales no energéticos ralentizaron 0,5 pp su avance a un 5,0% interanual (vs. 5,5% en junio). En contraste, se ha observado un mayor repunte de 0,2 pp de los costes de alimentos frescos a un 9,2% interanual (vs. 9,0% anterior) y los servicios a un 5,6% (vs. 5,4% en junio). Así, la tasa de inflación subyacente, (excluyendo energía y alimentos frescos) retrocedió 0,2 pp a un 6,6% interanual, al mismo tiempo que la tasa sin incluir energía, alimentos, bebidas alcohólicas y tabaco se mantuvo en un 5,5%.

Por países, Bélgica (+1,7% interanual), Luxemburgo (+2,0%) y España (+2,1%) continuaron registrando las menores tasas de inflación general armonizada, mientras que Eslovaquia (10,3%), Croacia (8,0%) y Lituania (7,2%) mostraron las más elevadas.