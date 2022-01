Lo importante

Esta semana ha sido lo del turismo en Madrid, que allí estaba media España o eso ha parecido. Y claro, Córdoba en esos sitios tiene su buen hueco, porque del turismo nadie nos tiene que contar nada, que a bonita no hay quien nos gane, pero nadie. Y este año yo creo que se han presentado cosas muy bonitas, aunque eso es fácil, cuando se cuentan cosas de Córdoba, y no estoy exagerando.

Por lo visto, y según he leído en mi Día, que lo ha explicado de maravilla, hemos llevado unas cosas nuevas de la Mezquita y de Medina Azahara que han causado sensación, de bonitas que son, que tampoco hay que extrañarse. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, y claro, no nos hace el mismo efecto, pero para un turista que venga por primera vez eso tiene que ser algo fuera de lo común, lo que yo les diga. Lo que daría yo por ver la Mezquita, la Corredera, Medina Azahara o San Lorenzo por primera vez, que ni me lo quiero imaginar. Pero bueno, también somos afortunados por verlo cuando nos da la gana, nada más despertarnos todos los días, que eso es un lujo y un placer que no está al alcance de cualquiera. Y es que como siempre digo, ser cordobés es un privilegio y hay que defenderlo como se merece, todos los días. Por eso me parece muy bien que en Madrid contemos y enseñemos todo lo bueno y todo lo bonito que tiene nuestra ciudad bendita, que es mucho, pero mucho, que siempre hay que seleccionar de la cantidad de cosas que hay. Que pocas ciudades pueden decir eso, me parece a mí. Es, por decirlo de algún modo, un problema bueno, y no sé si me estoy explicando.

En nada sabremos si lo del viaje que ha hecho el Córdoba en mitad de temporada, como si estuviera en pleno agosto de vacaciones, ha servido de algo, que puede ser que hayan aprendido un montón de cosas, que no seré yo el que diga lo contrario. Dicen que lo de viajar siempre es bueno, porque nos abre los ojos y todas esas cosas que se dicen. A lo mejor ahora los delanteros ven mejor la portería, más grande, y hasta metemos más goles, que la verdad es que nos estamos hartando, que yo creo que nadie lleva más que nuestro Córdoba. Pero todo a su tiempo, y ahora a estar muy concentrados, que llega la parte más complicada, y más importante, de la temporada. La que de verdad cuenta, que puedes haber empezado muy bien, pero que como acabes mal es como si no hubieras hecho nada. En fin, que sigamos como hasta ahora y mejor si se puede, que ojalá ascendamos a la primera, como todos queremos. Que eso sí es lo importante.