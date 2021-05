Esta semana, habiendo las cosas tan bonitas que ha habido, no voy a hablar de fútbol, que menudo sofocón nos volvimos a llevar. En todo caso, hablaría del Córdoba Futsal, que menudo partidazo se marcaron, consiguiendo tres puntos que son claves para acabar la temporada de la mejor manera. Y hasta renovando al entrenador, que anda que no lo está haciendo bien, ni nada, pero tela.

Pero aunque se lo merezca una semana más, porque la verdad es que se lo merece y con todos los honores, que menudo temporadón están haciendo, y no los voy a comparar con nadie, no voy a hablar del Córdoba Futsal, que ya lo haré cuando toque, que yo creo que será muy pronto, y para celebrar las cosas buenas que está haciendo. Pero cuando toque. Vaya pedazo de Guía de Los Patios ha vuelto a hacer mi Día, una cosa, lo que yo les diga, que no he visto cosa igual en mi vida. De estilo, de diseño, de elegancia, de fotografías buenas, de dibujos que no te puedes aguantar, y de todo lo que les diga, de papel de calidad, de palabras bonitas y bien puestas, porque todo me parece poco, lo que yo les diga. Y es que este año, como en el 2020 no se pudo hacer, por el lío gordo en el que estábamos metidos, yo creo que la he cogido con más ganas y con más gusto, porque tengo claro que es la mejor que se ha hecho nunca, y eso que ya lleva unos años el periódico haciéndola. Pues aunque este año la presentación, que fue el pasado jueves, era para los justos, por eso de las normas de seguridad y demás, como el director es amigo mío, que Juan es tela de apañado, me invitó a que fuera.

Y a pesar de la mascarilla me lo pasé en grande, porque todos los que salieron a hablar dijeron verdades como puños y muy bien dichas, porque es verdad que Los Patios es lo más grande que tenemos en nuestra Córdoba bendita, lo más auténtico, y por eso yo aplaudo tanto lo que hace mi Día, porque creo que es de justicia. Y anda que no salen bien Los Patios del barrio en la Guía, que es zona Santa Marina-San Agustín y todo, que no le falta un perejil, que si no la han visto ya se la están perdiendo. En fin, que parece que vemos una lucecita al final del túnel y ojalá el mayo del año que viene sea como los que hemos conocido, que tengo una gente de calle y de gente que no se pueden hacer idea. Pero después de lo que hemos pasado, no pasa nada por esperarnos un poquito más, que yo creo que ahora es cuando hay que ser más prudentes.