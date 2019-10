Lo que era el furbito

Lo atrasado que estoy, que hasta hace unos meses no me enteré de que ya no se llama futbito, que ahora es fútbol sala o futsal, como lo llaman algunos, los más modernos. Pues que me he enganchado, lo que yo les diga, que el otro día me invitaron a ver un partido del Córdoba Patrimonio de la Humanidad y estoy loquito por ir otra vez, que vaya tela como juegan los chavales. Y el mérito que tienen, que el otro día todos los que empezaron el partido eran de Córdoba, que yo no sé cuánto tiempo llevamos sin ver eso en el fútbol, que a lo mejor nunca ha pasado, no me extrañaría nada. Pues me lo pasé de lujo, y no solo por eso, aunque debo de reconocer que se me puso la carne de gallina cuando me lo contaron, también por el ambientazo que hay en el pabellón, que vaya afición buena tiene este equipo, que si no es la mejor de España seguro que poco le falta. Los chavales juegan de miedo, pero bien, y tela de rápido, que cuesta verlos de lo ligeros que van, lo que yo les diga, una cosa, y anda que no son disciplinados, que eso no es como el fútbol, que hay quien se quita de en medio de vez en cuando, ahí están currando todos a todas horas. Pero currando a base de bien, que vaya hartá de correr se pegan, pero tela, que estos jugadores tienen que adelgazar más de un kilo en cada partido, pero seguro. Vamos, que me lo pasé en grande, y eso que perdieron, pero eso fue lo de menos, porque cuando alguien se entrega como hicieron esos chavales no se le puede reprochar nada, pero nada.

Vamos, si comparamos a este equipo con los del fútbol es como comparar la noche como el día, porque no se parecen en absolutamente en nada, pero nada de nada. Ni los jugadores, ni los presidentes, que Román el del futbito es un tío de una pieza, pero bueno, que a honrado y trabajador no hay quien le gane, que yo lo conozco de años y sé de lo que me hablo, y eso se nota en todo. Pero vamos a dejarnos de comparaciones, sobre todo cuando son imposibles. Lo bueno es que este equipo, que además está en lo más alto del fútbol sala, nos va a dar tela de alegrías, y si no al tiempo, que ya me dirán ustedes. En fin, que ya estamos en otoño y San Rafael a la vuelta de la esquina, que ya estamos barruntando algo los del barrio. Aunque como siga esta temperatura lo mismo nos tenemos que ir a una parcela con piscina, me parece a mí. Lo que sea, que mientras sea juntarse y pasarlo bien, cualquier sitio es bueno.