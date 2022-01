No tan frío

Yo no sé ustedes, pero yo creo recordar inviernos muchos más fríos que el de este año, que ya hemos pasado más del primer mes y la verdad es que no nos estamos enterando. Que sí, que por las mañanas aprieta un poquito, pues claro, es que si ya ni eso, pues sería más un otoño, digo yo, y no sé si me estoy explicando.

La cosa es que está pasando el invierno, queramos o no, y ahí estamos y lo bueno, también, es que cada vez tenemos más horas de luz, que ya no están los días tan oscuros como noviembre. Porque lo de la luz es una cosa, que vaya tela el precio que tiene, que yo creo que nunca hemos pagado lo de ahora, una cosa mala, pero mala. En casa de mi hermana estamos poniendo el lavavajillas y la lavadora a las horas más raras del mundo, cuando nos vamos a ir a la cama o cuando mi cuñado sale para el trabajo, antes de las siete de la mañana. Que estoy metido en la cama y escucho el runrún de los aparatos, que en mi vida me había pasado eso. Hay quien dice que si lo haces así, por las noches, te puede salir la factura más barata que antes, pero también hay quien dice que es justamente lo contrario. Cuando mi cuñado no la ha liado, que él es de liarla mucho cuando llega una factura gorda, y la verdad es que lo he visto calmado o se ha quejado poco. Bueno, como se suele decir, que nunca llueve a gusto de todos o que las facturas cada uno las cuenta como las Ferias a las que va, y me estoy haciendo un lío de los buenos.

Lo que leí el pasado martes en mi Día es que va a haber Carnaval ahora, que empieza ya mismo, esta misma semana, me parece, que no vamos a hacer como en Cádiz, que vaya tela la que hay montada en esa ciudad, que no todo el mundo está de acuerdo con lo que ha hecho el alcalde, de llevarlo hasta junio. Aquí se deja en sus fechas, pero cambia en algunas cosas, no hay cabalgata, y vienen carnavaleros de toda Andalucía, y algunos de los mejores que hay. Con la de buenos carnavales que hemos vivido en el barrio, que cómo se ponía esa calle Montero y la plaza de San Agustín, repletos de barras y de gente, y de disfraces y de todo un poco, en fin.

Yo creo que a veces lo mejor no es acordarse tanto de lo que hemos hecho porque nos termina pareciendo más duro por lo que estamos pasando en los últimos años. En fin, que por lo menos vamos a disfrutarlo, de otra manera, como sea, pero Carnaval, que peor hubiera sido sin serlo, como no hace tanto, y esperemos que no vuelva a pasar.