La fiebre de la vacuna

En los años 70 y 80 se produjo una competencia feroz entre varios sistemas de videorreproducción: el Betamax de la japonesa Sony, el VHS de JVC, también japonesa, y el Video 2000 de la holandesa Philips. Se llevó el gato al agua JVC, que convirtió en estándar universal a VHS, un sistema analógico que ya nos suena a cuchara de palo, pero que propició inmensa rentabilidad económica, comercial y geoestratégica a Sony, e hizo inútil el esfuerzo inversor y tecnológico de sus dos competidoras directas. Aquella fue una lucha competitiva pretecnológica, si consideramos "tecnología" a la digital. Las empresas llamadas tecnológicas se convirtieron poco más tarde en el alfa y omega del desarrollo industrial, comercial, financiero y todo lo que queramos de la mano de los microchips, la computación e internet. Ahora emerge, en convivencia las grandes empresas digitales -de facto las dueñas del mundo, y miren sus capitalizaciones bursátiles, o sea, su valor de mercado- un inmenso mundo de posibilidades biotecnológicas y genéticas. A raíz del ataque global del coronavirus, la industria de los laboratorios que desarrollan vacunas contra el Covid-19 cobra una centralidad sin rival en el panorama empresarial mundial. Su lucha por obtener el estándar convierte en naif aquélla del vídeocassette. De repente, la esperanza. De la mano de empresas. La distribución, el gran reto inmediato, sí será cosa gubernamental.

En los 50 se tardó nueve años en obtener una vacuna para el sarampión, una vez aislado el virus. Para erradicar la polio, 20 años de investigación. La del Covid-19 va a tardar un año en obtenerse y ponerse, con limitaciones, en el mercado. No faltan quienes por vocación explican esta eficiencia creciente en el tiempo por una conspiración: los laboratorios están detrás de la pandemia, esto es muy sospechoso, etc. No da tanto morbo con una copa en la mano el atribuir dicha rapidez a una madurez del sector biotecnológico e investigador, al hecho de que la propia investigación se ha convertido en un sector estandarte para los estados, y a que es un negocio rentable como pocos. Y de gran futuro: todo el futuro, el de la vida frente a la muerte. Es por ello, y no por los malvados planetarios, por lo que hay 320 vacunas desarrollándose en paralelo (qué conjura más improbable…), no pocas de ellas con métodos que insertarán instrucciones genéticas en nuestro organismo con una jeringuilla. Es por esos motivos geopolíticos y, en esencia, económicos, por lo que empresas con o sin colaboración pública de Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá o Australia -miremos su PIB per cápita y entenderemos- están dándolo todo en esta carrera por el oro. No habrá un solo vencedor hegemónico. Al menos, en los primeros asaltos. Quizá habrá quien diga pronto: "¿Tú tienes vacuna de Oxford ni ná?

La Bolsa ha hecho de termómetro con el primer anuncio, y sus movimientos parecen lógicos. Rebotes técnicos aparte -esto es: estimulo la subida, hago caja y la cosa baja-, los beneficiados globales son, obviamente, los laboratorios e investigadoras del ramo y sus tecnológicas asociadas en el sistema de valor. Colateralmente, ¡el turismo! ¡Disney, aerolíneas y cruceros! Un sector que no podía sino subir, la verdad, y adelanta un futuro post-pandemia. Bajan quienes más han rentabilizado la pandemia -sin doctores No de nuevo, por favor-: las tecnológicas clásicas, con Google y Apple a la cabeza (que no podían sino bajar, tampoco). Es cierto que en Estados Unisdos es legal que un alto directivo de una empresa invierta en su sector en acciones de su laboratorio días antes del anuncio de la vacuna. (También lo es que los líderes de BionTech, la aliada de Pfizer, son dos alemanes, hombre y mujer, hijos de turcos inmigrantes que están triunfando. Dato para otro artículo.)