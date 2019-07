Del dicho al hecho

Pues sí, no se lo van a creer, porque yo todavía no me lo creo, pero parece ser que vamos a acabar haciendo el Camino de Santiago, como quiere Soraya, después de todo lo que he despotricado, que el otro día se me calentó el pico, tampoco nada raro en mí, y al final acabé aceptando, lo que les estoy contando. Es que esos refranes que hablan de las moscas que se nos cuelan en la boca, o de que no se puede escupir porque lo que sube luego baja y demás, tienen razón, y tanto que la tienen, y yo soy el mejor ejemplo que se puede encontrar. Porque yo no es que haya despotricado algo, un poco, un ratillo, del Camino de Santiago a lo largo de mi vida, no, es que le he dedicado mucho tiempo a explicar la tontería que lo consideraba, así tal cual, como si yo fuera un especialista en la materia. Ya saben ustedes cómo soy yo, que a hablar no hay quien me gane. Yo, ya ves tú, que apenas he salido de mi barrio, que cuando voy por Costa Sol ya me siento en el extranjero, opinando de algo que está a tantos kilómetros y que solo conozco de oídas y de lo que me ha contado la gente. Esas son mis cosas, para qué nos vamos a engañar, tampoco hay que extrañarse tanto, que con lo fácil que soy de enredar es normal que acabara pasando esto. Que todavía no ha pasado pero que ya lo doy por hecho, porque si diciendo que no es que sí, diciendo que sí es que es seguro y algo más.

Por lo pronto, ya me he comprado unas zapatillas para andar, que son más feas que pegarle a un padre, que más colorines, la mayoría de ellos fluorescentes, no pueden tener, vamos, una cosa. Vamos, que me pasa lo mismo que con el Camino de Santiago, que si alguna vez alguien me dice que me voy a poner esas cosas en los pies me revuelco de la risa. Pero ya puestos, pues eso, a cerrar la boca y a tirar para adelante, que con suerte no me atraganto con mis propias palabras, que al paso que voy es lo único que me queda por pasar. Me las he comprado porque todo el mundo me dice que eso es obligatorio si no quiero acabar con los pies en carne viva y yo para los pies soy muy mío, y prefiero verlos así, como si fueran los de un astronauta, a malitos. En fin, que ya queda menos, porque estamos hablando de irnos a principios de agosto, que a lo mejor quedamos esta semana para comprar los billetes de autobús y todo. Ya les iré contando.