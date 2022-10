La verdad es que siguen siendo tristones estos días para mí, que mi hermana y yo somos de los que nos vamos muy temprano al cementerio para ver a nuestros padres, que anda que no llevan allí años los pobres. Ni un año faltamos, ya puede llover o tronar, o hacer calor, que la temperatura es lo único que ha cambiado en todos estos años.

Yo creo que lo paso peor que mi hermana, aunque nunca hayamos hablado de esto, pero es la sensación que tengo. Porque ella es más de expresarse, de dejarse ver, y yo como que me lo como todo por dentro, y no sé si me estoy explicando como debiera, pero esa es la sensación que tengo. Es un mal trago, lo reconozco, pero también es bonito que nos sigamos acordando de ellos después de tantos años, muy bonito, aunque solo sea una vez al año. Yo, la verdad, es que me acuerdo todos los días, todos, aunque solo sea un segundo, y siempre vienen a mí de la manera menos esperada. Porque paso por donde sea que fui con ellos, porque alguien dice una palabra como la decían ellos, porque vemos una película que a ellos les gustaba o porque comemos algo que comíamos con ellos. Por lo que sea. Hablando de comer, tenemos la suerte de que mi hermana hace las gachas dulces exactamente igual que mi madre, vamos, que no hay diferencia alguna entre unas y otras, lo que yo les diga. Además también las hace con sus tostones de pan frito, que a mí me vuelven loco, que esa mezcla es de las mejores que puedes comer. Es lo bueno que trae el día de los difuntos, aunque en cada cucharada me acuerdo de mi madre. Esas cosas que no se pueden controlar, ni lo pretendo.

Yo creo que esto no es de antiguos, como dicen algunos, que el recordar a nuestros muertos es demostrarles que siguen estando en nuestros corazones, y eso es muy bonito, y no creo que eso me lo pueda discutir nadie, me parece a mí. La luz, el cambio horario, tampoco ayuda, que la oscuridad es más fea y triste que la luz, que siempre es más alegre, o así la entiendo yo. Pero bueno, los que saben dicen que se ahorra, aunque yo no lo tengo tan claro. En fin, que vamos a dejar para el final algo más alegre, aunque esto también tenga su alegría, y es que a pesar de la lluvia lo bien que ha quedado Flora y la cantidad de gente que ha venido a nuestra Córdoba bendita, y eso que dicen que este año han venido menos. Pues eso lo tenemos que resolver, que eso es dinero contante y sonante, y no estamos, precisamente, para no quererlo. Pero bueno, seguro que el año que viene es mejor, o por lo menos lo vamos a intentar, que quererlo ya es buena cosa.