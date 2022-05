El o la, da igual

Que sí, que da igual que la pongamos en femenino o que lo insultemos en masculino, que el calor o la calor la padecemos de la misma manera, y vaya como ha llegado, como una cosa mala, que muchos julios no hemos tenido esta leña marismeña, y que espero pase pronto, porque una Feria así como que tampoco es plan, digo yo.

En el parte dicen que vamos a tener una buena Feria, vamos, que no va a hacer frío, pero que tampoco va a ser lo que tuvimos el viernes pasado, que faltó lo justo para que estrenara mi camastro de la azotea, lo que yo les diga, que vaya tela la hartá de calor, una cosa grande. Yo no sé si esto es como todos los años, o es una cosa nueva, que estoy tentado de apuntar en un papel todas esas frases que repetimos para comprobar si el año que viene decimos las mismas. Ya saben ustedes, esas de que no tenemos primavera, de yo no recuerdo un mes de mayo así, o esa que parece que estamos en agosto, que se repite tanto, que hasta yo digo, cuando sabemos que cuando más calor hace es en julio y junio, bastante más que en agosto.

Para mí, y por lo que yo recuerdo, y ya saben ustedes que de cuartos y de letras no es que ande justito, es que estoy tieso, pero de memoria como un elefante, y nunca he entendido yo esa expresión. Me pasa lo mismo que con lo de los Cerros de Úbeda, pero mejor me callo porque al final acabo yéndome a otro lado, yo no sé sí por Úbeda, o por los sitios que salen en los documentales de la Dos, cuando aparecen los elefantes. Vamos a lo que estábamos.

Que eso, que hay ganas de Feria, que hemos estado dos años sin ella y es normal que la gente quiera darse una o dos vueltas, y hasta tres, que yo si puedo hasta cuatro puede que me dé, para qué les voy a engañar. Los del barrio hemos quedado el martes, que es algo que venimos haciendo desde hace años, que nos juntamos en una caseta que hay cerca de la portada y hacemos nuestro arroz y nuestro gazpacho, que un año lo hicimos de habas secas, que para quien no lo sepa es de los más cordobeses que hay. Una auténtica delicia, lo que yo les diga.

En fin, que estamos preparados y estamos con ganas, las mismas que los chavales del Córdoba Futsal, que como tengan buenos resultados verás tú si no nos dan una alegría de las muy grandes. Tiempo de alegrías, sí, eso es lo que nos hace falta, y que dure mucho, que no nos vamos a quejar. Y quien se queje, que se quede para el solo todas las penas.