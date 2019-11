El corazón del odio

Why we hate? (¿Por qué odiamos?), la serie documental que emite Discovery Channel los domingos, es un proyecto que Steven Spielberg tenía en la cabeza desde hace más de veinte años, cuando concluyó la filmación de La lista de Schindler. Por ello precisamente es uno de sus trabajos más personales y refleja una de sus grandes obsesiones: el sentimiento del odio, sus orígenes y motivos. Contado por los directores Geetha Gandbhir y Sam Pollard, el documental está dividido en seis episodios que muestran la evolución de esa emoción (desde su origen hasta los crímenes contra la humanidad), aunque concluye con un halo de esperanza, razón primordial por la que el oscarizado cineasta se lanzó a realizarlo.

Xenofobia, holocaustos, torturas, agresiones. ¿Es el odio la emoción más destructiva de la humanidad? En ¿Por qué odiamos? se analiza el odio desde las diferentes sociedades, y también indaga cómo se transmite de generación en generación como parte de nuestra herencia cultural. La utilización de personas que fueron acosadas y también de acosadores que hoy en día se arrepienten son de gran utilidad para entender el surgimiento de este sentimiento tan nefasto.

El sentimiento primario del odio se analiza desde todas las perspectivas posibles: desde las luchas entre las tribus a los discursos extremistas y divisivos que proliferan actualmente en las redes sociales. Spielberg y el director de documentales Alex Gibney (The Armstrong Lie, Steve Jobs: The Man in the Machine) han producido el formato, que cuenta con testimonios de expertos, historiadores y supervivientes en situaciones tan límite como los campos de concentración nazis. Por ejemplo, la científica cognitiva Laurie Santos, el antropólogo evolutivo Brian Hare, el periodista y escritor Jelani Cobb, la experta en extremismo Sasha Havlicek, la abogada penal internacional Patricia Viseur Sellers y el neurocientífico Emile Bruneau.

La comparación con los chimpancés y su trato especial cuando interactúan en grupo, en el primer capítulo, hace pensar que el ser humano adquiere el odio por educación. Los humanos luchan por demostrar quién es el que domina porque eso otorga estatus. Ser una especie competitiva, ahí radica el quid del tema.

El odio ¿es entonces parte de nuestra especie únicamente, o es común a todas? El antropólogo evolutivo Brian Hare afirma que el cerebro está definido por la genética y por las experiencias que se vivieron de niño. Pero la pregunta queda en el aire. Lo que esta serie espera alcanzar es que nada que tenga que ver con el odio pueda ser normalizado nunca. El cerebro puede cambiar, lo que esencialmente significa que el odio puede desaprenderse.