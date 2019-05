Los controladores

No se teman, que no voy a hablar de esas personas que se pasan las horas mirando por los visillos o por el agujero de la puerta, controlando lo que hacemos o dejamos de hacer, que no, que esa gente nunca me ha interesado y no merecen que yo les esté dedicando mi tiempo y este espacio. Que me refiero a los chavales que están a las puertas de los Patios y vaya trabajo bueno que están haciendo, pero tela.

Digo lo de chavales porque la verdad es que suelen ser muy jovencitos, tanto ellos como ellas, y anda que no lo están haciendo bien, pero tela, que da gusto ir de Patios y hablar con ellos antes de entrar, porque la verdad es que te informan de todo y siempre con una sonrisa en los labios, que eso es siempre de agradecer.

Por eso me gustó tanto el reportaje que le dedicaron en mi Día, que tuvieron un bonito detalle, porque la verdad es que se lo están currando tela marinera, más de lo que imaginamos. Porque cada uno somos de nuestra madre y de nuestro padre y al final contentarnos a todos es difícil y ellos lo están consiguiendo, lo que yo les diga. Y no es fácil, que en las entradas de los Patios a veces se montan unas colas que no veas, pero estos chavales están muy bien preparados y enseguida lo resuelven todo. Hay que felicitar al Ayuntamiento o a quien sea por esta idea, porque la verdad es que es muy buena y las cosas hay que decirlas cuando se merecen, que no va a ser siempre protestar, me parece a mí. Que de vez en cuando ese refrán de los agradecidos lleva razón, y tanto que la lleva, que yo creo que nos quedamos cortos la mayoría de las veces.

Ya podían haber puesto dos docenas de estos controladores en nuestro Córdoba, que vaya tela el nivelito y vaya tela el papelón que estamos haciendo, que yo creo que peor imposible. He hablado poco este año de nuestro Córdoba de la pena que me ha dado, que lo han usado como un pañuelo, pero ya dije en su día que con ciertos mimbres no esperemos nunca hacer un canasto que nos dure, que solo pueden salir agujeros, y bien gordos. Tan gordos y profundos como el pozo de la Segunda B, que es donde nos han metido esta gente, así, tal cual, y ya veremos el tiempo que nos queda, que caer es muy fácil, pero salir ya es otra cosa, bien distinta. En fin, que como decía antes, ojalá hubieran puesto dos docenas de controladores en el Arcángel, que seguro que nos hubiéramos ahorrado este disgusto y, sobre todo, este ridículo espantoso.