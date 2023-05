Ya está Córdoba de bote en bote, y eso que en Semana Santa y en las Cruces hemos tenido tela de gente y algo más, que vaya la marabunta que se ha formado en las calles, una cosa mala, que cualquiera se ponía a andar por determinadas calles, a determinadas horas y con determinadas personas.

Y anda que no me han salido determinadas nada más comenzar lo de hoy, que si fuera fuego hasta me habría quemado el último centímetro del cuerpo, una cosa. Pero no hablemos de fuego que me acuerdo del calor, de los gordos, que hemos y estamos pasando, aunque yo creo que lo de abril fue peor que esto, y hasta mucho peor que muchos veranos, que yo creo que hemos tenido julios y agostos más fresquitos que ese remate de abril, que vaya como ha sido el bicho.

Pero tampoco hablemos de bichos, que me acuerdo de la pandemia y del tiempo que estuvimos encerrados y me da un pellizco en todo el cuerpo, que no me quiero acordar. Y para quien duda de la vacuna, pues eso, que se informe, que con la cantidad de Covid que estamos teniendo, pero tela, y no nos estamos enterando, que esto ya no es como era, por suerte.

Lo que ya no es como era es la racha del Córdoba Futsal, que anda que no se han enmendado, pero tela. Que cuando escribo esto no sé si ganaron ayer, que si lo hicieron ya tienen la salvación en la mano, y otro añito con los mejores del mundo, como lo que son ellos, ni más ni menos.

Y ya no sé si hablar de nuestro Córdoba, que ya ni cumple los refranes, que todavía no sabemos lo que es ganar con el nuevo entrenador y ya lleva unos partidos en el banquillo. Dos punto de doce, que se dice pronto. Yo lo leo en las entrevistas y bueno, el hombre tiene fe, que se habrá hecho sus cuentas, lo que no sé es si las hace viendo lo que vemos todos sobre el césped o se las hace antes o después, que a mí como que no me cuadran mucho. Pero bueno, como se suele decir, hasta la cola todo es toro, y anda que no está luego bueno con su mucha zanahoria y sus papas fritas.

En fin, que estamos en mayo y me disperso, y quién no viviendo en Córdoba, si esto está pensado a prueba de tristes y de aburridos, que quien venga aquí en mayo y no sonría es que no tiene corazón o es que le falta un cacho. Y ni un pelo exagero. Hasta la semana que viene y que ustedes lo pasen bien.