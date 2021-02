Pues el otro día, yo creo que fue el miércoles, anunciaron lo que todos ya sabíamos que iban a anunciar, y es que no va a haber Feria este año, como tampoco van a salir las procesiones, aunque eso ya lo dijeron un tiempo antes. En fin, que yo creo que nadie se habrá podido sorprender, porque estaba más que cantado, por mucho que nos siente mal o lo que sea, creo yo.

Yo lo voy a decir muy claro, y miren que a mí me gusta una fiesta, nuestra Feria, un perol, los Patios, las Cruces o una reunión por lo que sea, que hasta a una ronda de Asprinas me apunto, pero en la situación en la que estamos ni me planteo otras historias, porque lo primero es lo primero y todo lo demás como que me importa poco, la verdad sea dicha. Me da pena, y mucha, sobre todo, por toda esa gente que se gana un buen dinero en las fiestas, que más de una familia vive de eso. Y también me da pena de toda la gente que disfruta a tope nuestras fiestas, esperando todo un año a que lleguen, pero es que cuando no puede ser, no puede ser. Porque el problema de esta cosa que estamos padeciendo es que mata, y mucho, más de lo que imaginamos, y cualquier cosa que hagamos lo antes posible por acabar con esto me parece poco. Eso es algo que tenemos que tener todos muy claro, y poner por delante lo que es realmente importante, y en eso nuestra salud y la salud de los demás, sobre todo la de nuestros mayores, está por encima de todo. Tal y como lo digo.

El anuncio que estoy esperando es el que está esperando la mayoría, el que te avisen de que me van a poner la vacuna, porque yo sí me la quiero poner, y lo tengo más claro que el agua. Pero, claro, somos tantos millones de todo el mundo, y cuesta tanto hacerla, que esto va a tardar más de lo que pensábamos, que parece que va para largo la cosa, y que ya veremos si este año conseguimos estar todos vacunados. En fin, que eso es lo que espero, y ese es el anuncio que me gustaría escuchar, pero ahora mismo. Y que conste que comprendo a la gente que se lo toma a mal, porque esto ya está siendo muy largo y estamos ya más que hartos, que es de lo más normal, y eso también hay que comprenderlo.

Pues bueno, que esperemos que ya mismo estemos todos a salvo y podamos volver a darnos un buen apretón, que eso también lo estoy echando de menos, y mucho. Hay que pensar, a mí por lo menos me vale, que cada día es un día menos de esta cosa y que en nada estaremos como nos merecemos.