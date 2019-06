Coincidirá conmigo que el nombre que más se ha escuchado esta semana en Córdoba ha sido el de Rosalía, que lo hemos escuchado más que en toda nuestra vida y seguramente me estoy quedando corto. Que si Rosalía por aquí, que si Rosalía por allá, Rosalía en la boca de todos, que si es verdad ese dicho de que pitan los oídos cuando te nombran la pobre tiene que estar ya sorda perdida.

Y se ha oído por el concierto que dio anoche en la plaza de toros por lo de la Noche Blanca del Flamenco, y del que no puedo contarles nada porque todavía no había sido cuando estaba escribiendo esto. La verdad es que se ha dicho de todo durante la semana, algunas cosas muy malas y otras muy buenas, pero también han sido las menos, eso también es verdad. Muchos se han quejado de lo que cuesta Rosalía, que cuesta un ojo de la cara, pero claro, es que es la figura del momento, nos guste o no, que actúa en todos sitios, pero del mundo entero y claro, eso cuesta, la cosa es así, que si estuviera en su casa y no la conociera nadie no costaría tanto. Eso es así, queramos o no. Y hay cosas que cuesta trabajo explicar, pero que son así. Si Rosalía viene a lo de la Noche del Flamenco, se habla de la Noche del Flamenco en todo el mundo y también se habla de Córdoba en todo el mundo, eso es así, nos guste o no. ¿Y eso cuánto cuesta? Pues eso ya no sabría yo explicarlo, pero imagino que un pastizal, porque si solo un anuncio ya vale el ojo de la cara, imagínense así tan bestia.

Que habrá quien piense que eso no es así, pues claro, porque cada uno puede pensar lo que le dé la gana, que yo no estoy diciendo, ni mucho menos, que yo lleve la razón, faltaría más. Y habrá quien piense que no hay que hacer cosas de estas, que teniendo la Mezquita y Los Patios ya es suficiente. Porque a lo mejor en estas cosas nadie tiene la razón por completo, y cada uno tiene su razón a medias o un trocito de razón. Que habrá cosas que se han hecho mal, seguro, pero también las habrá que se han hecho bien, me parece a mí. Lo importante, y eso está por encima de todo, es que mi Córdoba bendita esté en el lugar que se merece y se hable de ella hasta en China.

En fin, que ya les contaré la semana que viene con tiempo suficiente cómo ha ido la cosa, que lo mismo he cambiado de opinión. Lo que espero es ver un poco de mucho, que ya saben ustedes que a andar no hay quien nos gane. Ya les contaré si me he arrancado, aunque sea en primera y empujando.