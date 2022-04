Y volvimos a las Tendillas, el sábado de la semana pasada, y yo creo que lo hicieron hasta los que habían dicho que no lo harían, por el ascenso del Córdoba. Yo comprendo los motivos, como expliqué el domingo pasado, pero si tenemos una alegría, con lo feo que estamos viviendo últimamente, tampoco la vamos a desaprovechar, me parece a mí. Pues eso, que volvimos a tocar el cielo, como se dice.

La verdad es que ha sido una temporada buena, hay que reconocerlo, que ha tenido mucho de reconciliación. A mí me recuerda mucho a lo que pasó cuando caímos a Tercera y ascendimos en Valdepeñas, es que se parece mucho. Porque los aficionados, en vez de dejar al equipo y no ir al estadio, hicieron todo lo contrario, más y más se volcaron, y los jugadores lo devolvieron metiendo muchos goles, que nos hartamos de ver goles durante toda esa temporada, que Mariano Mansilla o Valentín eran dos peloteros de los muy grandes.

Algo muy parecido es lo que ha pasado esta temporada, seamos sinceros, lo hemos pasado en grande, a pesar de que algunos rivales eran como eran, nos hemos hartado de ver goles, otra vez, y encima no ha habido problemas de despachos, de cobros y esas cosas feas que hemos tenido durante tantos años y eso se agradece, pero mucho. Y es que durante muchos años hemos estado hablando de cosas que no pasaban en el césped, y eso es una auténtica pena que suceda. Hay que reconocer que eso, esta temporada, no ha pasado, y ojalá no pase en las que vengan, que todos esperamos seguir ascendiendo hacia arriba, para ponernos en la posición que nos merecemos.

De momento están haciendo las cosas bien, que según mi Día ya están renovando a los mejores jugadores, para que se queden con nosotros y ya están hablando de unos cuantos fichajes, que seguro llegan. Buenas noticias, por una vez, y que sigan llegando muchas más, que nunca nos vamos a empachar.

Como tampoco es bueno empacharse en la Cata, que el otro día estuvimos dando una vuelta por allí y bueno, hay quien que más que catar lo que hace es beber y como si fuera agua, y ojo con eso, que el Montilla Moriles sube para arriba que se las pela, lo que yo les diga. Y lo digo por experiencia, que más de una vez me he mareado. En fin, que vamos para mayo que nos la pelamos, pero a toda velocidad, y me da a mí que vamos a tener un mayo de lujo, de los mejores de los últimos años, y hasta con el remate de la Feria, que ya están poniendo la fachada y las otras cosas. Yo creo que nos hace falta, claro que sí, un ratillo de no darle vueltas a las cosas feas y olvidarnos de todo lo que hemos pasado, que sólo así podemos comenzar con una buena y nueva y bonita época.