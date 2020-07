En MasterChef Celebrity ganó por talante y esmero. Era una participante de la que se esperaba poco así que cuando iba escalando en hechuras la sorpresa fue mayor. Tamara Falcó fue la justa vencedora de la pasada edición con famosos y le sirvió para reinventarse en parte, escapar así del cliché que la reducía a ser la hija monjil de Isabel Preysler y abrirse un nuevo camino en la gastronomía que por la rama paterna ya lo tenía bien labrado.

Como concursante, al venirse arriba, dio una lección a sus detractores, a esos cronistas de las revistas que la han niguneado. Pero la televisión es mucho más compleja cuando hay que tomar el timón. Y para eso hay que valer o prepararse mucho. Tamara, que no es mala persona, no sirve como personaje de reality, como ya comprobó en sus carnes el canal Cosmopolitan, que quiso hacer con ella un Alaska y Mario en la casa de Isabel. El resultado fue tan insípido como es ella en realidad. La telerrealidad no puede inventarse nada. Y como conductora, o más bien como soporte, en un programa de cocina a esta masterchef le queda mucho por remontar.

La 1 ha estrenado Cocina al punto donde un curtido Javier Peña, un chef que comunica y sabe hacer su trabajo de contar mientras hace recetas, viaja, curiosea y elabora un plato. Tamara debe replicarle, complementarle, añadirle la sal, pero le falta toda la naturalidad de quien durante años sólo ha sido un posado de portada perpetuo. El personaje de Tamara es de los que no se mueve de la foto por lo que no devuelve juego. Forman una pareja de desconocidos en un programa donde la complicidad debería fluir (si no, es mejor que el chef cocine solo). Después de un visionado Tamara no invita a quedarse con ella otro día. Si mejora, va a ser cuestión de meses.

Cocina al punto es eso, un programa de cocina más. Hasta el último gato ya puede montar un vídeo de recetas en las redes. Para consolidar un espacio de gastronomía en La 1 hace falta algo más. Y Arguiñano, por ahora y a la vista está, sólo hay uno.