Solo serán unas semanitas

Aestas alturas tan tempranas de septiembre, utilizar en la prensa la metáfora de que "se acabó la fiesta" es ya cansina, un recurso de copioto, como dicen ahora los pequeños. Desde que comenzó el mes nono, he escuchado unas tres veces en la radio la canción de título, precisamente, Fiesta de Serrat, cuyas estrofas finales dicen: "Y con la resaca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el señor cura a sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal, y el avaro a las divisas. Se acabó; el sol nos dice que llegó el final. Por una noche [uno o dos meses de verano, mejor] se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle, se acabó la fiesta". Según muchos vaticinios veraniegos -¿todos?-, estamos en la antesala de la verdadera bajada de la cuesta, de la económica y de la social... oooootra veez, que diría Forrest Gump. Bueno, juguemos a llevar la contraria, sin llegar a dar la murga del pensamiento positivo, y digamos que la cuesta la bajaremos, pero solo un poco. O que al menos no rodaremos cuesta abajo sin frenos, sin manos, sin piños y sin un puñetero duro desde el comienzo de la segunda quincena de cada mes. La inflación, la crisis energética, la sequía, las hipotecas rampantes y otros jinetes del apocalipsis de otoño nos darán fuerte y flojo, aseguran, no sin algún fundamento, ¿será por fundamentos? Pero no llegarán las mascadas hasta el cielo de nuestras pobres bocas. Quizá se trate al final de un huracán como el que parece que caerá sobre nuestras cabezas en los próximos días: una pelea de perros, una enfermedad pasajera, que dejarán algún rescoldo bajo nuestras cenizas laborales y domésticas.

No lo digo yo, que lo dice el economista jefe del BCE, Philip Lane, que apunta como máximo a "unas semanas de recesión" por venir, y descarta una crisis como la financiera de 2008 (financiera y del ladrillo en España). Aquella que dio lugar a una así denominada Gran Recesión, un término acuñado en la zozobra que bien pudiera no fraguar en los libros de historia económica del futuro. El dublinés se posiciona frente a las opiniones masivas y del todo agoreras. Nos agarraremos aquí a una versión actualizada del Mito de Casandra, según el cual se puede ser clarividente -en este verano, clarividente y cenizo-, pero esa visión preclara del futuro solo tiene alguna utilidad si los demás dan credibilidad a la misma. El mensajero puede ser más importante que el mensaje, una máxima que resuena a McLuhan, aquel que dijo que "el medio es el mensaje". En este caso, el medio es el jefazo técnico del banco central de la Unión Europea, Lane: el BCE es el mensaje. En sus manos encomendamos nuestro espíritu (el de nuestras deudas y perspectivas personales).

Si se trata de un "Ea, ea, que solo va a doler un poquito y se te pasará pronto"... pues, en fin, ya uno está escaldado de previsiones de think tanks. Para atrás iremos, sin embargo, según todas las previsiones. Pero será una recesión moderada y pasajera, más corta que la de la pandemia y, por supuesto, que la de la crisis de 2008. Todo ello, sin olvidar la gran máxima que cubre las espaldas de cualquier vaticinio económico (y no solo): "Permaneciendo constante el resto de los factores". Esto es, y por ejemplo, si la guerra no se extiende, si el gas no paraliza nuestras vidas y se convierte en gas sarín, o si no llega el meteorito o los alienígenas no deciden vengarse de la reedición de la carrera del espacio que de nuevo acometemos los humanos. Permita la broma, por favor. Probablemente usted no está para bromas, y esté temiendo a grandes apagones, o a la voladura de su presupuesto. En este caso, fíese del economista jefe del Banco Central Europeo.