Nuestra Semana Santa, como nosotros la concebimos, constituye la más característica y significativa forma de vivir y expresar la religión por medio de rituales conmemorativos de la Pasión de Jesús a través de nuestros Titulares, organizados en Hermandades y Cofradías. Nuestra forma de vivir la Semana Santa nos permite expresar sentimientos, exaltar emociones, gozar de lo estético y sin duda lo más importante, constituir una gran manifestación de religiosidad popular.

La Semana Santa es sin duda nuestra fiesta mayor, la celebramos como ninguna otra, participamos en ella de una forma activa, constituyendo una riqueza de matices desde la perspectiva de la fe. Desde un punto de vista estético, nos ofrece consideraciones artísticas y situaciones de gran calidad, desde un punto de vista histórico, nos ofrece testimonios vivos de nuestro patrimonio material e inmaterial, todo ello desde la simbología de la pasión.

Y qué decir de su espíritu. El todo se quedaría en la nada si la representación que llevamos a cabo no conmemorara el hecho religioso de la muerte de Cristo. Si las imágenes no le simbolizaran nada tendría sentido, si los actores de la Semana Santa no creyesen esta realidad de fe todo sería falso. Esta religiosidad impregna la actitud del cristiano y, también, la de todos aquellos que acuden a la Semana Santa atraídos por la tradición o la belleza de las procesiones.

Nuestra Semana Santa es por tanto un completo goce para los sentidos, una simbiosis entre espectadores y actores, una forma única de unirnos ante un hecho religioso para creerse y crearse cada año con ritos centenarios y, a su vez, llenos nuevamente de novedad, de fe y de amor. Nos encontramos ante la evocación plena de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor.