Y mayo a la vuelta de la esquina, en un soplido, como el que dice, eso va a ser un momento durillo, me parece a mí, que los cordobeses no es que tengamos un mes bueno, es que tenemos el mejor mes del mundo, y tenerlo así, de esta manera, pues eso, que se nos va a hacer un poquillo raro, duro y yo qué sé más. Ni Cata, ni Batalla de las Flores, ni Patios, ni Cruces, ni Feria, ni nada de nada, que va a ser el mayo menos mayo de todos los mayos cordobeses, y si nadie lo había dicho antes, ya lo he dicho yo. No habremos visto una cosa igual en nuestras vidas, ni hacía falta que la viéramos, me parece a mí, que todo, todo, lo que se dice todo, no hay que verlo. Porque hemos tenido mayos de mucha agua, sí, que se han estropeado algunas fiestas, que si las Cruces, que si los Patios, que si un día o dos de Feria, lo normal, y hasta nos hemos quejado por eso.

Pero lo de este año no es que sea nuevo, es que nunca podríamos haber imaginado nunca que fuera a suceder. Pues aquí lo tenemos, ya ves tú la gracia, que tiene cualquier cosa menos gracia, porque esto es de película mala, pero mala de la muerte. Por lo menos, que nos dejen ya salir un poquito más este mes de mayo, que nos ventilemos un poquito, y nos pongamos bajo el sol, que se nos va a poner cara de noruegos en un criadero de champiñones, una cosa. Ahora ya no solo vamos a envidiar a los que tienen perro, también a los que tienen hijos menores de catorce años, ya ves tú lo cosa como va.

Pues habrá que pasarlo, igual que hemos pasado otras cosas, y no pasa nada, ya está, que este año nos toca recordar otros mayos que hemos disfrutado en nuestras vida, la mayoría de ellos apoteósicos, que muy mal no lo hemos pasado, que esa es la verdad. Que yo soy el más fastidiado, como buen cordobés que soy, pero también hay que mirar por lo más importante, que es la salud, como el nombre de nuestra Feria, y ahora eso es lo que toca, que seguro volvemos a tener un mayo de campeonato, pues claro que sí, que eso nadie lo dude.

Que lo vamos a pasar mal, pues claro, que tendremos algunos momentos bajos, también, pero a seguir para adelante, que mañana vuelve a salir el sol y con más fuerza. En fin, que entre todos nos tenemos que consolar y poner cordura, para que esto sea más llevable, esa es la verdad, porque cuesta, y tanto. Pues nada, que ya nos vemos el domingo que viene, y ya en mayo, que aunque sea el más diferente que vamos a conocer, sigue siendo nuestro mes.