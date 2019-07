Sánchez o bipartidismo

Ya hay fecha para la sesión de investidura y Sánchez la ha marcado para disponer de más tiempo para conseguir los apoyos necesarios para salir triunfante de la votación. Dos semanas más tarde de lo que había previsto en un principio, pero tendrían que cambiar mucho las cosas para que pierda el presidente en funciones. Iglesias no acepta ninguna otra propuesta que no sea entrar en el Ejecutivo y Rivera está tan decidido a poner chinitas en el camino que ni siquiera se reunirá con él si es citado. Porque eso es lo que quiere Sánchez, una nueva ronda con Iglesias, Casado y Rivera para ver si los convence de que por el bien de España deben contribuir a un Gobierno estable.

Rivera no quiere ni oír hablar de abstención aunque se le ha roto el partido por eso y Casado cree que no puede ser el líder indiscutible de la oposición si da instrucciones a sus diputados de abstenerse. Es complicado que Sánchez salga elegido presidente este mes. Rechaza que Iglesias entre en el Gobierno, pero si cometiera el disparate de hacerlo, perdería varios de los apoyos con los que ahora cuenta, empezando por el PNV.

Es difícil ver a Sánchez como perdedor, su carrera ha sido asombrosa: en poco más de un año pasó de expulsado como líder del PSOE a recuperar el cargo y convertirse en jefe del Ejecutivo. Más vale no hacer cábalas sobre qué le depara el futuro. Si le fallan los cálculos, convocará elecciones en noviembre. Entonces sí que daría un vuelco el escenario español. No hay un solo sondeo que no apunte a un bajón considerable de Cs y Podemos. Esa bajada significaría que el bipartidismo renace de sus cenizas, lo que no está nada mal porque los que ya tienen una edad hace tiempo que echan de menos los tiempos de PSOE y PP alternando en La Moncloa y de la mano en los grandes temas de Estado. El bipartidismo dio alas a la mejor España, con los mejores dirigentes y las mejores políticas. Así que, visto lo visto estos días, todo apunta a Sánchez de presidente... o bipartidismo.