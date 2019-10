Todavía me duele la barriga del lote de reír que me pegué el otro día, que el vídeo del Di Caprio haciendo que es de Córdoba y montando un perol es de lo mejor que he visto en mi vida, que cuando me lo enseñó Cayetano estuve media hora riéndome y no exagero en nada, de verdad. Porque hay que reconocerlo, está tela de bien hecho, pero tela, que eso solo lo puede haber hecho un cordobés.

Yo creo que es sano el reírnos de nuestras cosas, siempre que se hagan con humor y no sean para insultarnos, y eso le pasa al vídeo del que estoy hablando, que es muy cordobés, por los cuatro costados. Pues lo vi por primera vez en el día de San Rafael, que yo creo que ha sido el mejor de los últimos años, una cosa, pero tela, que lo pasamos de auténtica maravilla, pero de principio a fin, lo que yo les diga. Y es que averiguamos un sitio la mar de bueno de Los Villares, cerca de todo, que lo teníamos todo a mano, y la verdad es que echamos un día de los muy grandes. Primero porque nos juntamos una camarilla la mar de apañada, que ni sobraba ni faltaba nadie, todos amigos de siempre del barrio. Luego porque con la comida y la bebida acertamos el bingo, porque ni faltó ni sobró de nada, pero nada. Y es que ya tenemos unos cuantos tiros pegados y ya sabemos calcular hasta los palillos de pan que necesitamos, una cosa, lo que yo les diga. Y por último porque nos salió el arroz del perol de muerte, vaya cosa buena, con su toque final de romero, que eso era lo más rico que yo he comido en mi vida, y creo que me quedo corto.

Pero es que para rematar el día, cuando ya no nos cabía nada más en el estómago, aparece Soraya con una pastelón cordobés que había hecho ella misma. Más bueno no podía estar, con su sabor de verdad, y la cidra estaba para ponerle un piso, vaya cosa más rica. Casi las ocho nos dieron allí, y porque nos quedamos sin luz, que había ganas de comenzar de nuevo y todo, lo que yo les diga. Vaya peonada buena, pero buena, que se nos pasó el día en nada, como si hubiera pasado en diez minutos y puede que hasta en menos. En fin, que de vez en cuando nos merecemos un ratito así para llevar mejor la vida, que si no se hace muy larga, me parece. En fin, que lo pasamos tan bien que ni hablamos del Córdoba y del entrenador, del que ya no está, que yo no sé si han hecho bien o es una trastada más de las muchas que están haciendo. Pero de eso hablamos otro día, que ahora tengo todavía el gustillo del perol en la boca.