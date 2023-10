Lo han llamado siempre el veranillo de San Miguel, pero a este paso lo vamos a llamar de San Rafael y veremos a ver si no lo llamamos también el verano de la Inmaculada, porque no es normal el calor que estamos pasando, porque vaya tela.

Pero bueno, dicen que viene fresquito y hasta agua, desde hoy mismo, por lo que he visto en el tiempo. Ojalá sea así, que ya empezamos a estar un poco hartos. Que todo cuando se estira tanto, tanto, aburre y cansa, y más en Córdoba, que en julio ya estamos aburridos y cansados de calor, para qué nos vamos a engañar. Pero bueno, que lo mismo todo esto que estoy diciendo ya no es para nada porque ya se ha mejorado la cosa, ojalá. Y es que agua hace falta, pero mucha, que estuviera lloviendo todo un mes, y hasta dos, para que los pantanos vuelvan a estar otra vez medio decentes.

Yo lo digo, y que todo el mundo se entere, si este año nos quedamos sin peroles en la sierra hasta me alegraría, siempre que fuera porque está lloviendo a lo bestia, a mares. Ojalá. Hombre, si escampa un poquito, aunque sean tres horitas de nada, el día de San Rafael, tampoco pasa nada, que así todos nos quedamos contentos, digo yo.

Pero también lo digo, que lo primero es lo primero y que se llenen los pantanos, que nos hace mucha, pero mucha, falta. Que el día que corten los grifos, porque eso acabará pasando, nos enteraremos y nos acordaremos de todo el agua que hemos tirado y seguimos tirando sin darle uso. Espero que este año, si de verdad llega a llover de verdad, lo tengan previsto en Flora, que luego nos quedamos sin ver las instalaciones esas que montan. El año pasado vimos unas cuantas y aunque yo no las termino mucho de entender, para qué nos vamos a engañar, están bonitas, o eso parece.

A Soraya, por lo menos, le gustan, pero es que ella entiende de todo, y si de algo no entiende hace por entender, que vaya la cabeza que tiene. Cabeza la que tiene García Román, del Córdoba Futsal, que vaya cómo se ha mantenido en Primera, y vaya comienzo de temporada que está teniendo, que veremos a ver si no nos llevamos una alegría de las buenas.

Ojalá, porque con el otro equipo nuestro, yo no sé si vamos a tener alegrías, porque un día te pone una sonrisa y el otro te quedas con ganas de no volverlo a ver, porque vaya comienzo raro de temporada que está teniendo, pero raro, rarito, que no sabes cuál Córdoba te vas a encontrar cada día, que es como si fueran muy diferentes. En fin, que ya saben ustedes lo que les estoy diciendo, y que esperemos se solucione lo antes posible. Y hasta muy pronto, si puede ser.