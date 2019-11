Ustedes ya saben que yo de tecnología y de ordenadores sé lo mismo que de vacas tirolesas, que es nada y hasta menos que nada, para qué nos vamos a engañar, que a mí me tienen que encender el ordenador y abrirme la página en blanco para ponerme a escribir, porque nada de eso sé hacer, esa es la verdad, pero no por eso no puedo estar más de acuerdo con la que se ha liado esta semana para apoyar a nuestro Córdoba. Que no es que se lo merezca, que también, es que lo necesita como el comer.

Así que este domingo, todos al Arcángel, lo tenemos que llenar hasta arriba, como si volvieran a estar aquí el Madrid o el Valencia, lo mismo, que es lo poco que se merece nuestro equipo, que vaya situación más mala por la que está atravesando, espero que esto no acabe a como apunta. Que la semana pasada se las vieron y se las desearon para poder viajar a Murcia, que el que teníamos de presidente no ha dejado ni para pagar el autobús, que a cualquiera que se le diga no se lo cree, vaya una cosa mala. Y no estando, porque lo han quitado, todavía quiere seguir estando y nos va a dar la tabarra todo lo que pueda y algo más, ojo, que este hombre es muy seguido y no tiene fin, que lo tengo calado desde hace mucho tiempo, lo que yo les diga. Pues llenar el campo hoy es, como se suele decir, una guantá sin manos, eso que le quede claro a todo el mundo, que es como si estuviéramos esperando a que se fueran lo que estaban para que volvieran otra vez los aficionados, los verdaderos dueños de este equipo, y eso que no se le olvide nunca a nadie, por muchos números que quieran sacar.

Ahora dicen que hay una gente, que viene desde muy lejos, que por lo visto traen dinero para sanear las cuentas y para salir adelante. Yo, qué quieren que les diga, yo ya no me fío de nadie, pero de nadie, después de todos los personajes que hemos tenido que soportar por aquí, y por eso lo pongo todo en cuarentena, que me tienen que enseñar la patita bien enseñada para que diga algo bueno, o malo, de alguien, eso lo tengo más claro que nada. Ojalá esta vez fuera la buena, pues claro, eso es lo que estamos deseando todos los cordobesistas, que ya no queremos volver a vernos en circunstancias como estas, que esto no agrada a nadie. En fin, que otro domingo hablando de lo mismo, aunque el de hoy espero que sea diferente y ahora nos llevemos una doble alegría en el campo, por el lleno y por el triunfo, que por algo se empieza. Y no me despido sin cantarle el cumpleaños feliz a mi Día, que ya tiene 19 añitos.