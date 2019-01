He pasado una semana un poco regular, y es que he tenido un trancazo como no recordaba, que no sé yo si alguna vez he tenido un catarro tan grande en mi vida, que yo no lo recuerdo. Y es que yo no soy de muchas enfermedades, y cruzo los dedos, vaya que sea decirlo y la cosa cambie, espero que no, que firmo seguir como estoy. Mi amigo Cayetano, con lo que es y con lo que tiene, que tener una pierna de madera no es cualquier cosa, ni mucho menos, es una persona muy optimista y muy de esa manera, pero sin embargo para las enfermedades no es así. Aunque no lo parezca, que esto lo cuento y la mayoría de la gente no se lo cree, es una persona muy aprensiva, y si alguien le empieza a contar un malestar, él empieza a sentirlo en el mismo momento. Lo que yo les diga, que no he visto una cosa igual en mi vida, pero nunca jamás. Si alguien le dice que le duele mucho la cabeza, a él le empieza a doler la cabeza, pero vamos, que se tiene que tomar una Aspirina porque dice que le va a estallar. Y lo mismo si alguien le cuenta que se ha operado de un hombro, de un ojo o de apendicitis, en el mismo momento que lo está escuchando mi amigo ya padece todos los males que tenga esa enfermedad, y yo creo que hasta algunos más, lo que yo les cuente. Que yo he tenido que recogerlo porque se iba directo al suelo, casi desmayado, tras escuchar como alguien le contaba una operación o lo que fuera.

Por lo visto eso también es una especie de enfermedad, pero de la cabeza, y tiene un nombre muy raro, que yo ahora mismo no me acuerdo de cómo es, pero en la tele la repiten mucho, todos los días varias veces. Es que por lo visto ahora se da mucho, lo mismo que las alergias, que es una enfermedad nueva, que antes no teníamos ninguna, pero es que estamos tan duchados y tan escamondados que cualquier cosa nos afecta, cualquiera, y empezamos a llorar y a toser. Y yo creo que eso mismo nos pasa con los resfriados, que estamos siempre tan protegidos y tan resguardados, que viene cualquier cosa, una corriente misma, y estamos pachuchos, y eso antes no pasaba, que puede que fuéramos más duros, o algo así, y no sé si me estoy explicando. En fin, que pañuelo en mano me despido, y hasta la semana que viene, que habrá y seguro que mejor.