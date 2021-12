Recuperan terreno

Tendencia al alza en los principales mercados de renta variable a nivel global, recuperando así parcialmente las caídas del lunes.

La farmacéutica estadounidense Moderna alentó las subidas, tras comunicar que podría adaptar su vacuna frente al Covid-19 en pocas semanas a una solución específica para la variante ómicron y anunciar qye una tercera dosis de refuerzo de la vacuna incrementaría sustancialmente la respuesta inmune frente al contagio de la variante sudafricana.

Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EEUU, alertó que la nueva ola del coronavirus podría causar números récords de hospitalizaciones, principalmente de la población no vacunada. No obstante, la renta variable se ha visto favorecida por la opinión de Fauci de que el incremento de contagios no supondrá un nuevo confinamiento de la población estadounidense.

Las autoridades sanitarias de los principales países europeos sí apoyan un endurecimiento de las medidas de restricción de la movilidad, para reducir los riesgos del incremento de los casos de contagio en una época de reuniones con no convivientes como la actual.

Las bolsas de Europa cerraron en verde, registrándose variaciones positivas superiores al umbral del 1%. El Íbex 35 recuperó el umbral de 8.300 puntos (+1,76%). Los mayores repuntes se han situado en IAG (+6,42%), Merlin Properties (+4,24%) y Meliá Hotels (+4,10%). Por su parte, en terreno negativo, únicamente Laboratorios Rovi, tras entrar ayer en el Íbex 35 liderando la sesión, finalizó en negativo (-1,40%).