Anda que no está bonita ni nada la exposición que ha montado mi Día en el Palacio de Viana con las fotografías de los últimos años de la Semana Santa, pero tela de bonita, que es una cosa hecha con mucho gusto y de la mejor manera. Y es que encima con ese entorno como que todavía queda más elegante, más de postín, y no sé si me estoy explicando, aunque yo creo que sí.

Porque hay que reconocer que mi Día siempre ha tenido unas fotos de nivel, pero gordo, gordísimo, que muchas veces yo me he parado a leer una noticia por la fotografía que va al lado. Eso es así, que raro es el día que no me pasa, y es que si alguien quiere saber cómo es mi Córdoba bendita le basta con darse una vuelta por las fotografías de mi Día y se puede hacer una idea perfectamente, que eso lo tengo más claro que el agua, y mucho más.

Pues si tiene un hueco, de verdad se lo digo, y si ya le gusta la Semana Santa, mucho más, porque la exposición es una cosa que le va a gustar mucho, y que seguro que le va a traer buenos recuerdos. Y es que la fotografía tiene eso, que guarda muchos recuerdos, que eso es una cosa que me dice mucho Soraya, que es de las pocas que sigue llevando las fotos para que se las saquen en papel, lo que yo le diga. Que no se vaya a creer que todavía hay mucha gente así, porque no las hay, la verdad. La verdad es que es bonito un buen álbum de fotografías cuando está bien surtido y abarca mucho tiempo, que te trae a la cabeza buenos momentos, que a lo mejor habías olvidado.

Aunque yo de los muy buenos momentos, de esos de categoría, me acuerdo de casi todos, que para eso tengo una cabeza que nadie se puede imaginar, que me acuerdo hasta de detalles que no tienen ninguna importancia, lo que yo les diga. Y eso que a veces yo no sé si es bueno tener tan buena memoria, que a lo mejor solo hay que recordar lo justo, yo que sé. A veces pienso estas cosas que me vienen y me asusto un poco, porque me parecen un poco raras, pero luego me doy cuenta que todos, de una manera u otra, le damos muchas vueltas a la cabeza, y hasta algo más. En fin, que te pones a tirar del hilo de la memoria y no veas dónde acabas, que yo ya iba subiendo la cuesta de Cerro Muriano y tan tranquilamente, y todo para decirles que las fotografías son buenas para la memoria y que vayan a ver la exposición de mi Día en el Palacio de Viana, que es cosa fina. Y ya que está por el barrio, dese una vueltecita por San Agustín, que está de dulce, de verdad. Lo que yo le diga.