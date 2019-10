Viendo los créditos del excelente documental dedicado a la figura de Carmen Maura en Imprescindibles en La 2 constato cómo su productor es Ramón Colom, lo que inevitablemente me lleva a preguntarme algunas cuestiones. ¿Por qué tiene que ser una productora privada como Abordar la que lo haya llevado a cabo? Por supuesto que las productoras tienen todo el derecho del mundo a trabajar en colaboración con la corporación pública. Pero dado el regimiento de profesionales, y digo bien, regimiento, que cobran nómina en TVE, ¿cómo es posible que un documental tan básico a un personaje tan popular tenga que llegar hasta nosotros gracias al impulso de una productora privada?

Ítem más. ¿Por qué hemos tenido que esperar a verlo trece largos meses desde que se exhibió en su momento en el Festival de Cine de San Sebastián? ¿Acaso quienes no tuvimos el privilegio de estar allí entonces debemos ser castigados con esta condena de espera de trece meses y un día parsa ver en la pantalla este homenaje a Carmen Maura?

Y cómo no, saco a colación Millennium, programa del que nada se volvió a saber tras su desaparición el pasado mes de marzo. Se trata, para quienes no lo recuerden, de un formato producido por Abordar y presentado por el responsable de la productora, Ramón Colom. Un hombre que lo fue todo en TVE pero que desde hace años no pertenece a la plantilla de la casa.

Si existe algún espacio necesario en la desnortada parrilla de TVE éste es Millennium. Ningún formato, ni de lejos, nos da lo que él era capaz de aportarnos. Desde el legendario La clave no habíamos visto una tertulia tan abierta, libre y rigurosa.

Hágala TVE o deje hacerla a Abordar, pero no nos pueden privar de este manjar. Millennium también era imprescindible en La 2. No nos pueden dejar sin este programa. O no merecerán en TVE llamarse televisión pública.