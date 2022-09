Ya saben ustedes que mis amigos y yo somos muy previsores, y aunque todavía quede un mes, ya estamos pensando en San Rafael, que es la próxima gran cita que tenemos todos los cordobeses. Además de nuestro patrón, que realmente no lo es, que lo son San Acisclo y Santa Victoria, es nuestro Arcángel Protector, también es el día en el que empiezan los peroles en Córdoba.

Lo mismo que exhibimos nuestros Patios o Cruces, yo soy de los que piensa que el perol se merece un monumento o lo que sea. Ahora que se hacen muchos documentales, yo creo que no se le ha ocurrido nadie todavía hacerlo, y yo creo que ya lo merece de sobra, y mucho más. Después de los años raros que llevamos, entre la pandemia y la sequía, que no llueve por más que llamamos al agua, yo creo que nos merecemos un San Rafael como los de toda la vida. Con mucho cuidado, protegiendo nuestra sierra que es una de las maravillas más grandes que tenemos, y con los ojos bien abiertos, pero teniendo los peroles de siempre.

Porque el perol, y eso no hace falta que se lo explique a ningún cordobés, no es sólo comer y beber, que lo es también, y anda que no está bueno todo, es sobre todo amistad, alegría y pasarlo bien. Encontrarte con esos amigos que no ves todo lo que quieres, reír con la boca bien abierta hasta que te duele la barriga y disfrutar de nuestro campo, de nuestros amigos y de nuestras tradiciones. Qué les voy a decir que no sepan, que de los mejores momentos que he pasado en mi vida muchos han sido alrededor de un perol, removiendo el sofrito o cuchará y paso atrás, que esa es la norma que todo buen perolista nunca puede olvidar.

Como les decía, como en mi barrio somos la mar de previsores, pero tela marinera, ya estamos hablando de lo que vamos a hacer por San Rafael, que la verdad es que nos gustaría celebrarlo a lo grande. Por eso ahí estamos esperando a lo que digan las autoridades. Que El Arenal es una solución, está claro, pero que no es el ideal, ni mucho menos, y eso lo sabemos todos. Que mejor en El Arenal que no tener perol, está claro, pero ojalá pudiera ser como siempre.

En fin, que ya estamos pensando en celebraciones, y lo bueno es que todos los fines de semana estamos celebrando el pedazo inicio de temporada que está haciendo nuestro Córdoba, que es una gloria verlo jugar. Que dure mucho tiempo, daría lo que fuera porque fuera así hasta final de temporada. Y si lo están haciendo bien es porque han sido previsores, que no está mal serlo, si luego se quieren celebrar las cosas.