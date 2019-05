Mis Patios

Vaya reportaje bonito publicó mi Día el pasado martes, pero bonito como hacía tiempo que no veía uno, de verdad, sobre los Patios de Santa Marina y San Agustín. De Chaparro, 3 a Parras, 6, se llamaba. Si no lo han visto, ya están tardando, que no hay que ser del barrio, ni tan siquiera cordobés, para disfrutarlo, porque vaya cosa bonita y bien hecha.

Siempre lo diré y nunca me cansaré de repetirlo, no hay fiesta más cordobesa, más nuestra, que sea más de verdad, que los Patios, porque los cordobeses, hasta hace muy poco, la mayoría, vivíamos así, y de eso puedo hablar yo para escribir un libro, lo que yo les diga, que quien me conoce sabe que no estoy exagerando en nada, pero en nada. Mi familia mismamente, que vivíamos en un patio de vecinos, de esos con servicio compartido, que hacíamos cola todos los vecinos por la mañana en pijama, que eso es así como lo estoy contando, tal cual. Y entre todos cuidábamos de las macetas, regábamos, encalábamos y teníamos todo en orden, mucho antes de que los Patios se visitaran, claro, que esto de ahora ni lo podíamos imaginar. Ya ves tú. Porque háganse idea, que nadie podría imaginar que su casa acabaría siendo una especie de museo, que eso es lo que ha pasado en Córdoba, por eso los Patios para mucha gente es reconocer una forma de vivir, de vivir con los demás, teniendo otra familia con tus vecinos, que eso es lo que nos pasaba antes.

Eso ya no pasa, desde luego. Ahora los pisos serán más cómodos, con su portero electrónico, sus baños sin compartir y todas esas cosas nuevas, las que ustedes quieran, pero el del segundo no sabe cómo se llama el del quinto, y el del tercero no saluda al del primero, como si no se conocieran de nada, y esa es la verdad. Y si a eso le añadimos que estamos todo el día mirando la pantalla del móvil, pues eso, que ese es el camino que hemos tomado y que a mí, precisamente, me gusta muy poco, por no decir nada. Yo he disfrutado con mis vecinos, que para mí son como mi segunda familia, y por eso siempre defenderé los Patios y la vida en los barrios, pero como ha sido siempre. En fin, que me pongo un poquito triste cuando recuerdo todo esto y ahora estamos en tiempo de alegría, en pleno mayo cordobés y hay que disfrutarlo como se merece. No les tengan miedo a las colas y disfruten de nuestros Patios, que anda que no vienen bien explicados en la guía de mi Día, que hasta en Sevilla y otras ciudades la piden, tampoco es de extrañar, que mejor no puede estar. Sobre todo porque dice verdades como puños.