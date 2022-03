La 'Panto-mima'

Dícese de 'pantomima' la "representación realizada por medio de gestos y movimientos sin emplear palabras"; "farsa". El lenguaje corporal de Isabel Pantoja el pasado martes al acudir al juzgado de lo penal número 5 de Málaga para dar cuenta por un presunto delito de insolvencia punible, era el de una mujer deprimida y destrozada. No es la primera vez que la tonadillera se enfrenta a una situación similar, pues ya en 2012 la intérprete de Marinero de luces asistió a una audiencia con su ex pareja y ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, por una causa de blanqueo de capitales derivada del Caso Malaya. Pero esta vez la cantante entró al juzgado derrotada de antemano.

Sus gestos y su actitud, esa comunicación no verbal que traspasa a veces hasta la mascarilla, revelaba que para ella ya ha perdido el juicio. Pantoja presentó declaración ante el juez con la voz completamente rota e intentando contener las lágrimas sin conseguirlo. Emocionada, solo respondió a los interrogantes de la acusación, porque su abogado, en calidad de defensa, no quiso hacerle ninguna pregunta.

Vestida de riguroso negro de arriba a abajo -podría ser por luto en respeto de la muerte de su madre, Ana Martín, el pasado septiembre-, la tragedia impregnaba su imagen; su postura cabizbaja revelaba un sentimiento de vergüenza; su entrecejo fruncido revelaba el sentir de una persona que entró ya derrumbada a una vista que, probablemente, considere ya perdida de antemano.

"Confío en mi hermano porque es la única persona que tengo", manifestó ante el juez la cantante. Esta declaración, unida a la hipótesis de que hubiera decidido desheredar a sus hijos, no deja lugar a dudas de que la situación de Pantoja es crítica, alarmante. Pese a las informaciones encontradas, ni Kiko ni Isa Pi han dicho nada al respecto de este dato que algunos periodistas corroboran, y otros niegan.

Resulta evidente, a la vista de los acontecimientos, que la vorágine de los Pantoja-Rivera no ha hecho más que arrancar. En este clan hay polémica para rato, para cebar las revistas y programas del corazón al menos unos cuantos años más. La tensión vivida a las puertas de la Ciudad de Justicia de Málaga hace unos días pone de relieve que Isabel Pantoja enfrenta problemas psicológicos, personales y judiciales, tres en uno. Pero, ¿quién permitió esa situación esperpéntica que llevó a que siete guardias civiles tuvieran que escoltar a Isabel hasta las puertas del juzgado entre una nube de fotógrafos y cámaras? Cualquier famoso hubiera pedido al juez, al menos, acceder por una puerta menos concurrida. ¿Podría ser una estrategia? ¿De quién? Isabel Pantoja podría haber pasado del 'dientes, dientes' al victimismo. Pero, ¿de quién o qué es víctima en realidad Isabel Pantoja?