Pues qué quieren que les diga, que estoy de acuerdo totalmente con Isabel, nuestra alcaldesa, que después de todas las vueltas que se han dado con el Palacio de Congresos el mejor que podemos tener es el que tenemos, que nadie puede decir que tiene uno mejor situado que el nuestro, que da mucho gusto verlo. Y no solo verlo, que el paseo hasta que llegas es una auténtica maravilla, y si lo es para un cordobés, imagínense para alguien que lo está viendo por primera vez, que ni se puede imaginar que haya algo tan bonito en el mundo. Y es que le dimos muchas vueltas a dónde llevarnos el Palacio de Congresos, sin darnos cuenta de que lo que creíamos como eventual era el mejor sitio, pero con mucha diferencia. Y es que en una ciudad como Córdoba, que es conocida en el mundo entero, y sobre todo por su Mezquita, que es una de las grandes maravillas, su Palacio de Congresos no puede estar mejor situado que donde está y lo demás es querer darle vueltas al asunto, para nada. Eso es como lo veo yo, y además que ha quedado de lujo, que el jueves pasado lo estrenaron, o lo estrenaron otra vez, según se mire, y allí nos plantamos Cayetano, Soraya y yo.

Le han hecho una obra de las buenas, pero bonita, respetando lo que ya era muy bonito y dándole su toque moderno, con sus comodidades y sus cositas, como está mandado, una cosa con gusto, como se suele decir. Si no lo ha visto, vaya a ver el Palacio de Congresos, que seguro me acaba dando la razón, lo que yo le diga, de verdad.

Lo cierto es que Córdoba está repleta de palacios y palacetes que son una maravilla auténtica, que deberían hacer algo con ellos, aunque yo comprendo que eso cuesta un auténtico pastizal, de los muy grandes, y no todo el mundo puede. Cerca del Palacio de Congresos están haciendo un hotel que tiene una pinta la mar de buena, y yo creo que esas cosas son buenas para nuestra ciudad. Por lo visto, los del hotel ése, que va a ser muy pequeñito pero a todo lujo, son los que hacen la cosa esa de las flores que tan bonita resultó el pasado año. Tan bonita que la van a volver a hacer dentro de dos semanas. Y seguro que eso trae a gente de fuera, seguro, que ya lo vimos con lo de los pasos de Semana Santa. En fin, que tenemos una ciudad para moverla y para exhibirla, y con este nuevo Palacio de Congresos yo creo que hemos triunfado a base de bien y ya verán ustedes como no me equivoco. O eso me parece.