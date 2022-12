Me encanta lo que está haciendo mi Día, con eso de explicar esas expresiones que tanto utilizamos y que muchas veces no sabemos de dónde vienen. Ya saben ustedes, lo de los Cerros de Úbeda, el que se fue a Sevilla perdió su silla y todas esas muchas, que sabemos lo que significan, sobre todo cuando debemos usarlas, pero que no sabemos quién se las inventó. Una cosa bien hecha, una vez más.

Soraya, que sabe de todo, y algo más, algunos los conocía, pero con otros se ha quedado con la boca abierta, y como no le gustan esas cosas, pero tela marinera, anda que no lo estamos pasando bien estos días, pero mucho. Cayetano es otro, que además como tiene mucha calle, siempre unos y otros le han ido contando, y más de uno se sabía. La verdad es que está muy bien saber de dónde vienen las cosas, y no sólo por el detalle, también por saber cómo eran antes las cosas. Por eso, a mí cuando me cuentan de donde viene lo del pego, el nene o el vargas, me encanta, porque aunque las utilicemos todos los días, muchas veces no sabemos la historia que hay detrás y eso es muy bonito. Soraya me dice siempre que hay que acostarse todos los días sabiendo algo nuevo, aunque sea algo pequeñito, pero algo, y anda que no lleva razón. Porque mientras más sabemos, más difícil es que nos engañen y más podemos hablar con todo el mundo. Porque si hay algo que me molesta, son esos que se pasan el día hablando, pero hablando por hablar, porque de nada entienden, y ya sabe usted a los que me estoy refiriendo, que todos los conocemos.

Un domingo más tenemos que hablar de nuestro Córdoba, que menudo partidazo se volvió a marcar el otro día, que vaya cómo le dio la vuelta al partido, que vaya gustazo de verlos jugar y vaya hambre que tienen esos jugadores, que quieren ganarlo todo. Ahora mismo, yo creo que ni al dominó hay quien les gane, lo que yo les diga. Que juegan mucho mejor que los equipos del Mundial, que ya casi no veo, porque disfruto mucho más con mi Córdoba bueno, faltaría más. En fin, que ya están las luces de Navidad, que Cruz Conde parece una verbena, y a ratos una discoteca, pero que me parece bien, que eso gusta a la gente. Todavía no sé lo que vamos a hacer este puente, pero algo nos inventaremos, como siempre, que no somos, precisamente, de estar parados. Lo que sea, que estando juntos, siempre lo pasamos bien, y hasta mejor. Y es que ahora vienen unas fechas de estar muy juntos, y yo creo que eso es bueno, que la familia y los amigos son de las cosas más bonitas que hay en la vida. Y que no falten nunca.