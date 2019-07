No es sencilla la cosa: que coincidan los guarismos del que me dio la semilla con los que, al revés, cumple mi amada esposa. Prefiere marisco y fideo en seco ella, pero cede cortés y hacemos para todos la paella. De la Ranera el pollo es el capricho, y raudos nos lanzamos a buscarlo: hoy de eso no se mata -nos han dicho-; compramos sucedáneo -y bien que cuela- al lado de mi prima La Arponera. De la rebusca el ajo montalbeño, y virgen el aceite de Carteya, medio conejo sin raza ni dueño, judías bajoquetas de colores, hay planas y redondas en la huerta, dos alcachofas perdidas, garrofones frescos, arroz normal sin pretensiones, tomates coloraos, muchas ganas de candela y un poco de azafrán. Se barre la ceniza antepasada, un poco de pinocha, palitos que me buscan los chiquillos y unas cepas pequeñas forman la arquitectura que subyace a la invencible trébede atlante donde el mundo paella se sustenta.

Para que no rebose el mar por los confines, importa que el aceite esté en el centro: ése es el nivel que marca el lugar preciso en el que crearemos un infierno socarrao, que es divino si se hace -perogrullamente- como dios manda. El pollo y el conejo no llegan a ser carne ni llegan a ser pecado, van al centro bien de sal y cortos de fuego a marearse en el zumo de aceituna, despacio, hasta dorar. Entonces les damos algunas vueltas más junto con la mitad de media cabeza de montalbeños picados no muy finos. El número de vueltas está claro: el reflejo condicionado dictará el momento en que hay que urgir al pinche remolón a traer cerveza fría y, si no tarda, dejar que pruebe -pero poco- el pollo y el conejo.

Meneo a to lo verde y pa los laos; el ajo que faltaba oro en los medios, sangre el tomate y agua hasta los clavos. Que no se duerma el pinche Leña y traiga ídem, corra el vino la cerveza y todo cueza hasta que aquello que no es ni carne ni pecado se deshaga al tocar con la cuchara. De cuánto arroz o agua, de qué minutos o segundos, nada les diré, que no me gusta hablar de cantidades y menos aún de relaciones. Resumiendo: para hacer la paella hace falta un paellero, que es el menda que la hace y les escribe, además de la sucinta obra de ladrillo a la altura de la pelvis -hacerla en el suelo es cosa de gañanes y falleros- donde poner la trébede y paella; los ingredientes, vid supra; un pinche y un motivo se aconsejan, así como rematar la faena algo piripi; lo imprescindible son las ganas de candela y gente a la que amar a través de lo gástrico. Estómagos con patas: lo dijo el gran Ibáñez, Alejandro.