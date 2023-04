Como es sabido, fue el poeta español Jorge Manrique (1440 - 1479) quien acuñó la célebre frase «cualquier tiempo pasado / fue mejor» inserta en su poema titulado "Coplas a la muerte de su padre". Hace unos días me preguntaban en una entrevista si la Semana Santa tiene, para los cofrades más veteranos, una fuerte componente nostálgica. Como dejé patente en mi pregón de Semana Santa, esa realidad está presente de forma muy patente. Yo hablaba del retorno al lugar donde me encuentro con mis fantasmas del pasado, que todos los años acuden fieles a la cita con la nostalgia, en ese rincón de esta vieja Córdoba que sólo es mío, porque en él vivo en permanente plenitud de vida y amor. Sin embargo, esto no significa que me halle anclado en aquel pasado, ni siquiera estoy de acuerdo con Jorge Manrique porque, si en nuestro día a día como cofrades, no existiera la ilusión, el deseo de profundizar, tanto en los aspectos puramente patrimoniales, como en los espirituales, esenciales para nuestra vida de cristianos y cofrades comprometidos, todo esto no tendría ni interés ni valor, porque entonces la Semana Santa sería, válgame el símil, como el día de la marmota, quieta, inamovible y anclada en parámetros completamente ajenos a nuestra realidad diaria y, si en algo tenemos que distinguirnos los cofrades es en nuestra atención e interés por los signos de los tiempos, siempre cambiantes y proponiendo nuevos retos a los que hemos de dar, oportuna respuesta. Cada hermandad con su vocación particular, pero siempre atentos a las necesidades de los más desfavorecidos, porque ahí está la raíz de todo. Las primeras hermandades surgieron para dar respuesta a las necesidades de su momento histórico: hambrunas, socorros mutuos, enterramiento de hermanos... Nosotros vivimos otros tiempos, pero siempre tendremos retos que afrontar.