Navarra, el muro para facilitar el Gobierno de Sánchez

Si hubo alguna posibilidad de que PP y Cs permitieran la investidura de Sánchez con su abstención -en el PP se barajó, no en Cs- hoy no hay opción para que Sánchez sea investido presidente con los votos del centro derecha. O de la derecha, como gusta decir a la izquierda, que ha patentado el apelativo trifachito, haciendo bueno el dicho de que la izquierda ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Encuentra toda clase de argumentos para descalificar a Vox como partido democrático y, sin embargo, no le duelen prendas en pactar lo impactable con Podemos, que no respeta la Constitución o la respeta según y para qué, pacta con los independentistas que se mueven en la ilegalidad… y con Bildu, el partido que nació bajo el paraguas de ETA.

Bildu. Se ha cruzado en el camino del PSOE, del Partido Socialista de Navarra para ser estrictos, y se ha convertido en el muro infranqueable para PP y Cs. Contra todo pronóstico, porque Sánchez siempre ha puesto por delante la defensa de la Constitución, su delegada en Navarra, María Chivite, ha llegado a un pacto con Geroa Bai -nada que objetar, es la marca navarra del PNV-, con Podemos y con Bildu, acuerdo del que se avergüenzan tanto que osan decir que no había pacto. Es decir, que encima mienten. Porque el propio Bildu ha hecho público un comunicado que recoge el acuerdo al que han llegado a través de interlocutores autorizados, o al menos admitidos, por los socialistas. Comunicado en el que advierten de que tendrán mucho que decir sobre las políticas que proponga el nuevo Gobierno. Ha mentido Chivite y ha quedado como el betún Sánchez, que ha permitido un acuerdo infame y que hace tiempo que ha perdido los papeles en su obsesión por ampliar sus cotas de poder y, sobre todo, por ser presidente. Esto último no lo ha conseguido, aunque tenía abierta la puerta para lograrlo con la abstención de PP y Cs. Pero cuando acepta un acuerdo con un partido innoble como Bildu, no hay más remedio que poner pie en pared. Más que pared, muro.