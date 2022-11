Mundial de mantecados

Cada vez que me acuerdo de lo que vivimos el domingo pasado en el Arcángel se me ponen los pelos de punta, pero de punta, que vaya cosa emocionante y bonita, que yo creo que la recordaremos durante mucho tiempo. Y es que ya hacía años que no veía esa unión del equipo con la afición, que los llevamos en volandas para ganarle al Linares. Pero qué bonito fue.

Cómo estaba el estadio, que no cabía un alfiler, una cosa, y que afortunados fuimos de estar allí, que nos invitara nuestro amigo Carlos a verlo, porque es de esas cosas que nos vamos a acordar mucho tiempo, qué maravilla todo. Y jugando tela al fútbol, además, que da mucho gusto ver a este Córdoba, que tiene las cosas tan claras y que lo hace todo tan bien. Tan bien que va el primero, y por propios merecimientos, y esto ya apunta maneras, que no es casualidad, que no llevamos dos o tres partidos, que ya esto empieza a ser muy serio. Pero ya saben ustedes que de eso prefiero no hablar, que luego llega el gafe y se nos cae toda la leche del cántaro, y eso es lo último que quiero. Si el Córdoba del domingo pilla a la selección de Qatar le mete un saco, lo que yo les diga, y no estoy exagerando en nada. Que las cosas hay que decirlas, y sobre todo cuando son buenas, como ahora. Nos los pasamos tan bien que nos plantamos el miércoles a ver jugar al Córdoba femenino, que también juegan un rato largo. Que eso de que el fútbol es sólo de hombres es de antiguos, que los tiempos han cambiado, y en esto a mejor.

Volviendo al Mundial, les reconozco que estoy viendo poco por el momento, que yo no sé si es por las horas o por lo raro, pero que no termino yo de ver esto ahora, en pleno invierno, que ya mismo estaremos hasta con los mantecados. El primer partido que vi fue el de España y menudo festín nos pegamos con Costa Rica, que yo no sé si a ese portero le han metido alguna vez siete goles. Espero que hoy con Alemania siga la racha, aunque no creo que metamos tantos goles. La cosa es intentarlo y llegar lo más lejos posible, como se suele decir. Pero sin cuento de la lechera, que a veces estos resultados tienen hasta su parte mala, por decirlo de alguna manera, y no sé si me estoy explicando. En mi casa ya hemos abierto una caja de mantecados, pero le he dicho a mi hermana que la esconda porque me conozco y luego pasa lo que pasa. Y menos mal que a Soraya no le ha dado por aprender a hacer dulces de Navidad, que conociéndola sería lo que nos faltaba. Mejor así. Y que no compren las logroñesas hasta las fechas señaladas, que miedo me da.