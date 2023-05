Pues ya estamos de Feria, ya ha llegado, y eso significa que lo vamos a pasar bien, está claro, pero también que este mayo nuestro se acaba por este año, pero de eso no hay que apenarse, porque cuando se pasa tan bien lo que hay que pensar es en pasarlo otra vez igual de bien. Y seguro que el año que viene hasta es mejor, porque es más fresquito y porque ha llovido.

Aunque no nos podemos quejar de cómo ha empezado nuestra Feria, con su lluvia y hasta con un bajón bueno de la temperatura, que anda que no sienta bien la rebequita, que eso es un gustazo. Que yo lo de sudar debajo de los toldos como que lo llevo fatal, que más de una vez yo no sé cómo no me he caído al suelo.

Que no nos podemos quejar de que llueva, con la que estamos pasando, que llueva y diluvie, que tiene que estar muchos días así para arreglar un poquillo el problemón gordo que tenemos. Además, quién no se ha mojado en la Feria de nuestra Córdoba bendita, quién no ha vuelto a su casa hartito de barro y se ha quedado con unas manchas de albero en la ropa que ya nunca se le han ido. Todo el mundo, y el que diga lo contrario es porque ha ido poco a la Feria, porque eso es así.

Todavía recuerdo la que me cayó hace años volviendo para el barrio, que yo no sé cómo no llegamos remando, que vaya manera de caer agua, pero a lo bestia, que hasta me acuerdo de que empapé una toalla del agua que llevaba en lo alto. Y no pasa nada, que de cosas peores nos hemos escapado, y sin mucho apuros.

Tuvimos un pasado fin de semana muy raro en lo deportivo, que mientras nuestro Córdoba Futsal nos daba una alegría de las buenas, por eso de no tener que esperar hasta la última jornada para confirmar que un año más va a seguir con los mejores del mundo, que se dice pronto, que es lo menos que se merecían con todo lo que han peleado, el del fútbol, nuestro Córdoba, volvía a sacar un solo puntito, y yo no sé la de jornadas que lleva así, y diciendo adiós a cualquier opción.

Tan mala y tan rara ha sido la segunda vuelta, que hay cosas que no se pueden explicar, que hasta le ha costado el puesto al que hacía de presidente, Javier, que nunca tuve el gusto de conocer. Al rato ya pusieron uno nuevo los que mandan, y tampoco cordobés, que parece que no hay nadie válido aquí para ese asunto. En fin, que esperemos que esto sea para bien y que hayamos aprendido, por lo menos un poco. Aunque eso el tiempo lo dirá. Pero ahora toca Feria, que aunque se llame de la Salud alguno acaba malito, y disfrutarla como se merece. Y si nos mojamos un poco, como la película esa, a bailar bajo la lluvia, que tampoco es tan malo.