Yo no he tenido un perro en mi vida, ni gato, ni canario, ni nada que se le parezca, nada de nada, y es que yo no soy mucho de animales, la verdad, que me gusta verlos, pero de lejos, sin que me rocen mucho, porque lo voy a decir: me dan mucho miedo, pero tela de miedo, sobre todo los perros. Que veo uno y me pongo a temblar, pero a base de bien.

Imagino que más de uno y una estará diciéndose "con razón no ha hablado nunca de animales", pues esa es la razón, que tampoco tengo que esconderla, que hay quien no le gusta el chocolate o quien es alérgico al salmorejo y lo dice así y no pasa nada, pues lo mismo lo mío. Que a lo mejor parece más raro, pero que tampoco lo veo yo así, que cada uno tiene sus cosas y todas son de respetar. A mí me gustaría que fuera de otra manera, la verdad, sobre todo ahora que está tan de moda esto de los animales, aunque tampoco me veo. Que no me veo lavando un perro, que no me veo comprando un saco de pienso de esos, que no me veo sacándolo a las siete de la mañana y, sobre todo, no me veo agachándome para coger la caca que han dejado sobre la acera. No me veo. Y me parece que eso es lo que hay que hacer y me parece muy bien que multen a los que no lo hagan, que a veces cuesta ir andando por la calle, que tienes que ir esquivando lo que ya sabemos. Tener un animal es una responsabilidad, por eso hay que quererlos mucho, digo yo, porque para hacer todas esas cosas por alguien hay que quererlo mucho, me parece a mí, y no creo que esté exagerando.

Y lo mal que lo pasan cuando se les mueren los animales, que siempre me acordaré de lo mal que lo pasa Alejandro, el del quiosco, cuando se le murió el perro, que yo no he visto nunca tanto llorar a un hombre. Y había gente que no lo entendía, que decían que era muy exagerado, que no es lo mismo una persona que un animal, y esas cosas que se dicen. Yo tampoco lo entiendo mucho, la verdad, pero allá cada uno con sus querencias y sus cosas, que no seré yo el que diga nada, que también habrá quien no entienda mis cosas, aunque yo me veo de lo más normal. O casi normal.

En fin, que lo que no es normal es lo que está pasando en el Córdoba, que vaya agonía estamos padeciendo con el personaje este, que tiene deudas hasta con el que reparte el hielo, y puede que me quede corto. Esto tiene muy mala pinta, pero mala, y ustedes lo saben, que esto no acaba bien, como que yo me llamo Rafael. Por cierto, la semana que viene es mi día, y día grande para todos los cordobeses, pero eso ya lo contaremos el domingo que viene.