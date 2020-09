Mascarillas y peroles

Pues nada, que ya estamos en lo que estamos, que el verano se ha acabado, hasta de temperatura, aunque todavía pegue un coletazo, que lo pegará, y ya tenemos el otoño en lo alto, que es lo que toca y pega. Que como el que dice, tenemos a San Rafael al caer, que en nada lo vamos a tener encima, con todo lo que eso supone, pero me da a mí que este año, por todo lo que está pasando, va a suponer menos.

Y es que San Rafael siempre ha sido la puerta a los peroles, esa tradición tan nuestra que ya dura unas cuantas generaciones, y las que quedan, porque cuando una tradición es bonita lo suyo es que se mantenga en el tiempo, todo lo que haga falta. Porque el perol no es solo hartarse de comer, algunos de beber, aunque también. El perol es una convivencia con todas sus letras, un momento en el que los amigos se encuentran y lo pasan en grande, ríen, disfrutan, juegan y yo no sé cuántas cosas más, que todos lo sabemos porque lo hemos vivido. Y claro, este mal virus que ahora tenemos en lo alto, lo que menos soporta, contra lo que más arremete, es precisamente contra eso, contra la convivencia. Y es que parece que está hecho para fastidiar especialmente a los españoles, y sobre todo a los que vivimos en el Sur, que somos tan de contacto y de juntarnos. Esa es una realidad tal cual, y por eso, yo, que siempre he querido que llegue el tiempo de los peroles, este año tengo mis dudas, y mis reservas, la verdad, porque yo no sé cómo lo vamos a poder organizar, si es que lo vamos a poder organizar de alguna manera.

Que si no hemos tenido ni Patios, ni Cruces, ni Feria, ni Semana Santa ni casi nada, porque esa es la única verdad, a lo mejor tampoco podemos tener peroles, o que los hagamos de otra manera, porque me parece que tanta gente como hemos estado, otros años, no vamos a poder estar. Y ya ves tú cómo vamos a elegir los que vamos y los que no vamos, que eso no es tan fácil, ni mucho menos, que ya ves tú los líos que se pueden montar. En fin, que esta cosa no trae nada bueno y ojalá lo superemos lo antes posible, porque vaya tela todo lo que nos está fastidiando.

En fin, que ya ha llegado el otoño y hasta han empezado a salir los primeros puestos de castañas, que esa es la mayor evidencia. Vamos a tratar de que sea lo mejor posible y que lo pasemos de la mejor manera, a pesar de las limitaciones, que ya tendremos tiempo de disfrutar otros otoños como antes. Eso espero. Pero que si tenemos que marear el sofrito con mascarilla, se hace, tampoco se nos van a caer los anillos.