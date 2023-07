Ha tardado un poquito, pero ya está el Córdoba rodando, anunciando fichajes, y también jugadores que se van. Me ha dado mucha pena lo de Javi Flores, que además de ser de la tierra, ha sacado los dientes en nuestro equipo, que desde nene ha estado de blanco y verde. Como poco se merece un homenaje grande.

Si digo la verdad, a mí me encanta que haya muchos jugadores de nuestra Córdoba bendita en nuestros equipos, faltaría más, pero si son buenos y aportan lo que tienen que aportar. Me explico, antes de que alguien me entienda mal. Entre dos que son iguales de buenos, me quedo con el de casa, que eso lo tengo más claro que el agua. Pero, oye, que si es mejor el de fuera, qué le vamos a hacer, que por encima de todo está el equipo y el escudo, y eso lo tienen que defender los mejores, y no creo que esté diciendo ninguna locura, me parece a mí.

Ya se ha puesto a actuar el nuevo Córdoba, que ya han traído algunos jugadores, hasta del Dépor se han traído uno, y también están saliendo unos cuantos. Qué pena lo de Javi Flores, la verdad, que es uno de los jugadores a los que más cariño he tenido, que ha sido como un Luna o un Campos de este tiempo, jugadores de la casa de toda la vida. Que todos lo hemos visto hacerse jugador, que desde nene ha estado en el equipo, salvo unos años que estuvo por ahí, probando suerte en otros equipos. Buen jugador y muy buena persona, que eso no hay quien lo pueda negar.

Quien también se ha puesto las pilas y a base de bien ha sido el Futsal, que ha fichado unos pocos de todos lados, sobre todo brasileños, que dicen que en esto son los mejores. Ojalá este año no pasemos los apuros del pasado, que parecía que íbamos a hacer algo más y casi acabamos pidiendo la hora. Aunque ese equipo está en buenas manos, que García Román, además de ser del barrio, es de los que te puedes fiar, que nunca mete la pata ni nunca dice tonterías, que eso en este mundo es más importante de lo que parece.

Y nada, preparándonos para una ola de calor de las gordas, que aunque la pasada semana ha hecho, pero ha sido de las que se manejan bien. El problema es cuando la cosa pasa de los cuarenta y por las noches no se mueve ni un alma, que vaya noches más largas y más pesadas. En fin, que es lo que toca por este tiempo, nada de lo que extrañarnos, que nuestros veranos son así, nos gusten más o nos gusten menos. Paciencia, ventilador y un poquito de agua fresca al lado, y un buen rato en el cine de verano, que para eso seguimos teniendo.