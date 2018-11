Malos tragos

Vaya mal rato tuvo que pasar el otro día Sandoval, el entrenador de nuestro equipo, que tenía la misma cara que los pavos en Navidad, ya saben ustedes a lo que me refiero. Que si sí, que si no, que ahora te vas y ahora te quedas y esas cosas que solo pasan, o eso parece, en el mundo del fútbol, y ya saben ustedes que no estoy exagerando. Que si esas cosas pasaran en otras cosas de la vida pensaríamos que estamos todos mal de la cabeza y hasta un poco más. Y eso es así.

Hombre, yo tengo la impresión que con este hombre deberíamos ser un poco más generosos o comprensivos o yo no sé cómo decirlo, que después de lo que hizo el año pasado se merece un respeto y un poquito de margen, que nos sacó de donde parecía imposible. Que si, que en enero vinieron tela de jugadores y un Reyes que se hartó de jugar al fútbol, es verdad, pero Sandoval también lo hizo fenomenal, que al final hasta nos hizo llorar a todos. Lo que yo digo es que hay que darle un poquito más de tiempo y de oportunidades a este hombre, que encima de lo que hizo lo largamos y luego lo repescamos cuando vimos que la cosa se nos ponía cuesta arriba, y eso es así. Y es que en esto del fútbol no pasa como en otras cosas de la vida, que a un médico o a un arquitecto no les vas a discutir, como tampoco le vas a decir al carnicero cómo cortar los filetes, pero a los que mandan en los equipos de fútbol sí que les puedes discutir, que la mayoría de las veces no tienen ni idea de lo que hacen y lo que parece lo más sencillo lo terminan complicando en lo más difícil.

Pero bueno, que hay cosas muy importantes en la vida como para prestarle tanta atención al fútbol, que yo creo que le dedicamos mucho tiempo. Digo esto porque un amigo del barrio, Ismael, un fenómeno, ha estado un poco pachucho, pero por suerte se ha curado. Le pillaron esa mala enfermedad que no quiero nombrar y el hombre las ha pasado canutas hasta que por fin le han dicho que está bien. Hay que ver las cosas de la medicina cómo han cambiado en los últimos años, que lo que hasta hace poco era un imposible ahora es un posible, y eso es más de lo que imaginamos. Eso sí que es para celebrarlo y como se merece, que la alegría que nos hemos llevado todos es tremenda, o como cuando nace el hijo de alguien, que esas son las buenas cosas de la vida. Que tiene sus malos tragos de vez en cuando, que sí, pero que también los tiene muy buenos, y esos son los que tenemos que saborear.