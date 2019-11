Lo que está pasando en nuestro Córdoba es muy grave, pero mucho más de lo que imaginamos, porque me temo que esto solo tiene un final, y es el que nadie quiere nombrar y que tenemos tan cerca. Más cerca de lo que imaginamos, que la cosa está más podrida de lo que sabemos, porque cada día nos cuentan algo nuevo y siempre es peor, pero mucho peor, a lo que habíamos escuchado.

Vaya semanita, entre lo de la Guardia Civil y que tuvo que salir hasta la plantilla para decir que ya está bien y que había que empezar a hacer las cosas de otra manera, vaya tela. Javi Flores lo dijo claro, clarito, pero muy claro, y ese es el sentir de mucha gente, de muchos cordobeses que son aficionados de este equipo porque lo fueron sus padres y antes lo fueron sus abuelos, eso es así. Y hay que empezar a pagar, eso sobre todo, y no solo a los futbolistas, a los empleados del club, que algunos llevan ahí un montón de años como para tener que aguantar las cosas del sujeto este que nos ha tocado. Si hasta se quiere cargar al equipo femenino, que peor no se puede tratar, y esas cosas hacen más daño de las que podemos creer, porque son callos que se endurecen y luego cuesta mucho que vuelvan a su ser, que eso lo sabemos todos. Y que vamos mal en lo deportivo, pero normal, que nadie puede hacer bien su trabajo en esas condiciones, nadie, y el que diga lo contrario miente, pero totalmente, que eso no se puede discutir. Pero para que la cosa cambie no basta con un apaño, esto requiere de mucho cemento y de mucha obra, porque la casa está en la más completa de las ruinas.

Y tenemos vigilando la casa al que peor podíamos tener. Que yo creo que vigila poco, cuida nada y de vez en cuando saca el pico para hacer más agujeros, que hasta que no acabe convirtiendo nuestro equipo en un solar lleno de escombros no va a parar, que eso no se le olvide a nadie, que o se va, o lo echamos, o lo que sea, o no queda nada, que eso deberíamos tenerlo más que claro. Y sobre todo que lo tenga claro a quien le corresponda, que imagino que el Ayuntamiento y el Alcalde tendrán algo que decir, digo yo, lo que sea, pero algo.

En fin, que a mí me gustan los artículos de otra manera, ya saben ustedes, de hablar de cosas agradables, pero hoy no ha podido ser porque la cosa está malita y lo que me temo es que va a estar peor. Por eso, lo único que pido es que dure poco el mal rato, que somos muchos los cordobeses de bien que estamos sufriendo por nuestro equipo.