No puedo contarlo todo, porque esto tuve que escribirlo antes, pero vaya la que se ha liado con la Magna, échale de gente que decía que venía, pero tela de gente, que yo creo que había más que en lo del flamenco, y hasta más que en la Feria, y es que había mucha, pero mucha, gente de fuera, de Sevilla una hartá, de verdad, y eso a pesar del tiempo.

Yo creo que esto de la Semana Santa a quien le gusta de verdad, a quien le gusta de verdad, digo, es como una especie de droga y no puede vivir sin ella, y claro, cuando han pasado unos meses sin su dosis, la buscan como sea y donde sea, me parece a mí, que a lo mejor estoy hablando por hablar. Lo que está claro es que cada vez que se organiza una cosa de estas, de aniversarios, de salidas especiales por lo que sea, la gente se vuelca, sobre todo si es en fechas lejanas a la Semana Santa, que la gente tiene el gusanillo en el cuerpo. Eso es lo que estaba preparado para este fin de semana en Córdoba, con la Magna Nazarena, que traía a miles de personas de toda la provincia, pero también de toda Andalucía, una cosa, vamos, que vaya tela la de sevillanos que venían. Yo creo que también ha venido bien la temperatura, que no hemos tenido la calor de días atrás y eso ha hecho que la gente se animase más, que estas cosas no son lo mismo con alta temperatura, me parece a mí, que los sudores compartidos, y masivos, como que no gustan a todo el mundo.

Otro acontecimiento magno que hubo el viernes, pero magno de verdad, fue el partido que jugo el Córdoba de fútbol sala en la máxima categoría, que no hay equipo en toda la ciudad, o en la provincia, que esté en mejor división, que va a jugar con todos los grandes, así como el que no quiere la cosa. Y se ha logrado a base de empeño y de tesón, nada de a golpe de billetera, que ha sido sobre todo por la cabezonería y trabajo de García Román, que es una de las mejores personas que uno se puede encontrar en esto del deporte, vaya tío bueno, lo que yo les diga. Esperemos que este año nos dé una alegría manteniéndose, porque ese es el reto y no otro, que ponerse otro es no tener conciencia de la realidad, que va a jugar con equipazos que tienen cuatro veces su presupuesto, que se dice pronto. En fin, que ya estamos a tope, que el verano se despide y nos acercamos hacia San Rafael. Habrá que ir preparando un buen sofrito.