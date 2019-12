Cuando las cosas se hacen bien, hay que reconocerlo, que eso no debe costar trabajo, me parece a mí. Y este año han dejado la mar de bonitas las luces de Navidad del centro, del centro sí. Otra cosa es que hablemos de los barrios, que bueno, sus cosillas, sus tales, pero tampoco como para tirar cohetes, precisamente. Aunque eso pasa con todos los ayuntamientos, esté quien esté, porque eso es así.

Soraya, Cayetano y yo fuimos este puente pasado a ver el espectáculo de luces y la verdad es que es muy bonito, que tiene hasta su emoción y es gustoso de ver, para qué nos vamos a engañar. Lo que ya no sé si es bueno para el medio ambiente, con todo lo que se está hablando de eso, que ahora resulta que todos somos muy de la naturaleza. A más de uno no le gustaría que le recordase lo que hacía hace años, por estas mismas fechas, cuando subía a la sierra para coger algunas "cosas" para decorar el árbol de Navidad, que eso sí que estaba feo y vaya salvajadas que hacíamos y total para nada, para tenerlo unos cuantos días, que menuda pena. Por suerte esas cosas ya no pasan y ya somos más civilizados en esto y también con los animales, que hemos sido auténticos salvajes y creo que me quedo corto con la palabra, que tendría que utilizar otra más fea, como poco, y me seguiría quedando corto, ustedes lo saben bien.

Pero esta semana hemos tenido otras luces además de las de Navidad, unas luces que estábamos todos esperando ver y que por fin parecen alumbrar. Y es que esta semana han empezado a cobrar los jugadores y empleados del Córdoba, que se dice pronto, que eso parecía imposible hace solo una semana, que estábamos más en el pozo que en otro sitio, que eso lo sabe todo el mundo. Pues seguimos respirando, y parece, y toco madera, que esta gente de ahora, que aunque traigan el dinero de muy lejos hablan muy bien español, porque son de aquí, parece que vienen con otros modos y otras maneras, aunque eso es fácil si los comparamos con los últimos que hemos tenido. En fin, que ha sido una semana de luces después de tantos meses de sombras y de negruras, que vaya tela lo mal que lo hemos pasado, pero mal, y todavía sigo tocando madera, vaya que todavía nos quede otro arreón. Esperemos que no, por la salud de nuestros corazones.