Yo no sé si va a durar mucho o poco, lo mismo ya no lo es cuando lea esto, pero aunque lo haya sido una semana me parece un mérito enorme lo del Córdoba Futsal, pero enorme, de enormidad, y así lo tengo que decir. Y tengo que regañar un poco a todo el mundo, que si el Córdoba de fútbol hubiera sido líder de Primera, aunque solo fueran cinco minutos, no quiero imaginar la que se habría liado. Y eso lo he echado un poco en falta, tengo que decirlo.

Algo que se inventó nuestro vecino, que vive por Santa Marina, José García Román, que haya llegado a lo más alto de la mejor liga del mundo del fútbol sala es algo que debe formar parte de la historia de nuestra Córdoba bendita, y así lo digo de claro, y que nadie piense que estoy siendo exagerado, porque bien sabemos que no lo estoy siendo, ni por asomo.

El otro día tuve la suerte de ver el partido en directo, que me invitó mi amigo Salvi, el del gas, que ese es otro hombre del que tendremos que hablar algún día, porque más buena gente no puede ser, y más cordobés, que a quien puede echarle una mano, se la echa, que varios equipos de diferentes deportes, de los muy buenos, lo saben. Pues eso, como también es vecino, que vive también por Santa Marina, y como sabía que me hacía ilusión, me invitó a ver el partido en Vista Alegre, y vaya cómo lo pasé, pero bien, lo que yo les diga. Cómo juegan los chavales, con que fuerza y a qué velocidad, que ni les ves las piernas. Quien no haya ido nunca a verlos, que vaya, que eso engancha una cosa mala, lo que yo les diga, pero como les cuento.

Y si el Córdoba Futsal es líder en su campeonato, mi hermana lo es haciendo las mejores gachas que uno se pueda echar a la boca, lo que yo les diga. Vaya cosa más rica, vaya tela cómo le han salido este año, un auténtico manjar. Y mira que ha hecho, pero tela, pues más que hemos comido, porque era imposible parar, imposible, que habiendo no podíamos dejar de meter la cuchara. Y las hace con la misma receta que mi madre, la mismita, que no ha cambiado nada, y se nota, que yo creo que no se diferencian en sabor.

Por eso me gustan más, seguro, que por un rato me siento como el nene que fui y hasta siento muy cerca a mi madre. En fin, que de todo se disfruta, también recordando a los que ya no están, que eso significa que los disfrutamos cuando vivieron y que nos quisieron, y eso es bonito. Hasta el domingo que viene.