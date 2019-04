Ahora que nos acercamos a las elecciones, a las del Gobierno de España y a las del Ayuntamiento, los políticos se hartan de decirnos las cosas que van a hacer si ganan las elecciones, y que luego normalmente no hacen o hacen a medias o hacen lo contrario, que también suele suceder, que no nos vamos a extrañar ahora de eso. Pues como iba diciendo, los partidos están ahora enfrascados prometiendo todo el día lo que van y no van a hacer, que a algunos se les va un poquito la cabeza y dicen, por ejemplo, que van a crear no sé cuántos miles puestos de trabajo y cuando llega la verdad te sueltan que eso era una manera de hablar, que no se pueden hacer tantos. Y eso lo hemos visto y no hace tanto, hace dos días como el que dice.

El otro día me sorprendió mi amigo Cayetano diciendo que él iba a votar para el Ayuntamiento el que dijese que haría un centro de participación activa en el barrio y yo me lo quedé mirando muy raro, según me dijo, que para mí era como si estuviera hablando en chino. Hasta que me dijo que esos centros son los hogares del pensionista de toda la vida, pero que ahora tienen más cosas, como ordenadores y yoga, que es una cosa muy rara que hace la gente para estar en paz o ese dice una vecina, y yo no me termino de creer que se pueda estar en paz con esas posturas tan forzadas que te tienen que dejar la columna ladeada.

La verdad es que me sorprendió mi amigo, y yo le dije que no lo entendía, que esos eran sitios para viejos, y que a nosotros nos quedaban todavía unos años, y que para jugar al dominó y bailar pasodobles no hacía falta que se gastasen el dinero en uno de esos centros con nombres tan sumamente raros, que cualquier bar, o con lo plaza del barrio nos bastaba. Me respondió Cayetano que era un bruto y un anticuado y que visitase alguno, que su prima le había comentado y eso era una cosa de categoría, que ya llevan unos años funcionando y la mar de bien.

En fin, que como nunca he estado, mejor callarse, que para meter la pata siempre hay tiempo y vaya que mi amigo lleve razón, que tampoco me extrañaría. Puede que yo les tenga manía porque lo relaciono con años, ya saben ustedes, y ninguno queremos llegar a viejo, aunque llegar a viejo sea lo mejor que te puede pasar en la vida, que vaya contradicción más rara en la que vivimos. Pues nada, que me informaré y ya les cuento.